Der Daimler-Chart sieht langsam brenzlig aus. Und die Gründe, warum die Aktie heute Druck abbekommt, sollte man nicht zu gering einschätzen.

Zum einen mag es sein, dass die ernüchternden Absatzzahlen von VW in den USA, die für Oktober frisch auf den Tisch kamen, trotz der Gründe dafür (d.h. die Abgas-Affäre) fürchten lassen, dass auch Daimler in dem wichtigen US-Markt zuletzt keine Lorbeeren hat ernten können. Nun, das wird man abwarten müssen, diese Sorge kann sich genauso gut in Luft auflösen. Aber etwas anderes wiegt schwerer: ein steigender Euro.

Fallender US-Dollar behindert die Exportperspektive

Der Euro legt zum US-Dollar zu, weil letzterer fällt. Und das nicht, weil man erwartet, dass die US-Notenbank morgen die Zinsen anhebt. Das wird sie so knapp vor der US-Wahl am 8. November wohl kaum wagen. Aber er fällt, weil die Nachrichtenlage für Hillary Clinton immer unerfreulicher wird und aktuelle Umfragen andeuten, ...

