NEW YORK (Dow Jones)--Aus dem lähmenden Stillstand an der Wall Street ist am Dienstag im Verlauf ein kleiner Verkaufsimpuls geworden. Im Vorfeld herausragender Termine wollen die Anleger ihre Risiken reduzieren. Am Mittwoch wird die US-Notenbank nach ihrer Sitzung über ihre aktuellen geldpolitischen Einschätzungen informieren, am kommenden Dienstag wird ein neuer US-Präsident gewählt. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 18.103 Punkte, der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite fallen um jeweils 0,3 Prozent.

Überraschend gute chinesische Konjunkturdaten verpufften weitgehend, zumal die amerikanische Daten eher auf der schwächeren Seite lagen. Die US-Bauausgaben fielen deutlich niedriger aus als erwartet, der ISM-Index für die Produktion lag minimal unter der Prognose. Dabei fielen die Subindizes Preise und Beschäftigung allerdings stark aus, was der US-Notenbank Spielraum für eine Zinserhöhung im Dezember gibt, die aber ohnehin weitgehend eingepreist ist. Am Anleihemarkt sinken die Kurse, die Renditen steigen also. Hintergrund sind die sich mehrenden Zeichen einer konjunkturellen Stabilisierung weltweit, aktuell gestützt von den Daten aus China.

Eine neue Umfrage sieht Trump vorn

Ein großer Dämpfer kommt von der Politik, wo der Republikaner Donald Trump in den Umfragen immer weiter zu der vorne liegenden Demokratin Hillary Clinton aufschließt. In einer neuen Umfrage der ABC liegt Trump sogar vorne, bei Vorsage-Guru Nate Silver beziffert sich die Wahrscheinlichkeit eines Clintons-Siegs noch auf knapp 74 Prozent. Dabei machen der als Wall-Street-Freundin geltenden Clinton neue Enthüllungen zu schaffen: Angeblich soll sie vor Fernsehauftritten gegen andere Kandidaten vorab über die später live gestellten Fragen informiert worden sein. Sollte Donald Trump neuer Präsident werden, befürchten viele Marktteilnehmer eine zunehmende Volatilität an den Märkten wegen Trumps schwer einzuschätzender und oft radikaler Positionen.

Der Devisenmarkt scheint bereits die Möglichkeit eines Trump-Siegs durchzuspielen: Hier gerät der Dollar massiv unter Druck. Der Euro klettert auf 1,1040 Dollar nach einem Tagestief bei 1,0960 Dollar. Auch zum Yen geht es abwärts mit dem Greenback.

Von den Ölpreisen kommen zunächst keine negativen Impulse mehr, allerdings auch kaum positive. Eine zwischenzeitliche Erholung ist großteils wieder verpufft, die Preise liegen minimal über dem niedrigen Niveau des Vorabends - so steht Brent nun bei 48,79 Dollar je Fass, WTI bei 46,97 Dollar. Dabei kommt dem Öl noch der schwache Dollar zu Hilfe, der Rohstoffe für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Hintergrund der jüngsten Einbußen beim Öl ist die zunehmende Skepsis, dass sich die Ölförderer tatsächlich auf das grob in Algier besprochene Programm zur Drosselung der Förderung einigen werden.

Gold auf dem Weg nach oben

Die Rolle des schwächeren Dollar zeigt sich sehr viel deutlicher beim Gold. Die Feinunze verteuert sich um 0,8 Prozent auf 1.287 Dollar, den höchsten Stand seit vier Wochen. Neben dem Dollar nähren die guten Daten aus China Spekulationen auf Goldnachfrage aus dem großen Nachfragerland China. Außerdem profitiert das zinslos gehaltene Gold davon, dass die US-Notenbank nach Mehrheitsmeinung der Akteure an den Finanzmärkten am Mittwoch noch nicht an der Zinsschraube drehen wird, sondern vermutlich erst im Dezember. Daneben könnte das Gold auch von seinem Ruf als sicherer Hafen profitieren angesichts des offenen Ausgangs der Präsidentenwahl.

Pfizer-Aktie unter Druck

Unter den Einzelwerten steht das Pharmaschwergewicht Pfizer nach Vorlage der Geschäftszahlen im Fokus. Pfizer stellt die Entwicklung des Arzneimittels Bococizumab ein und hat deswegen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gekappt. Die Schätzung für den Umsatz schraubte Pfizer allerdings dank des Kaufs von Medivation am unteren Ende der Prognosespanne um 1 Milliarden US-Dollar auf 52 bis 53 Milliarden Dollar nach oben. Die Drittquartalszahlen lagen unterdessen im Rahmen der Erwartungen. Pfizer verlieren 1,9 Prozent.

Brocade legen weitere 2,6 Prozent zu, nachdem sie am Vortag um über 20 Prozent explodiert waren. Brocade hatte mitgeteilt, in Verhandlungen über den eigenen Verkauf schon weit vorangekommen zu sein.

Dem Gewinn des Agrarrohstoff- und Futtermittelherstellers Archer Daniels Midland (ADM) ist im dritten Quartal der starke Export zugute gekommen. Die Aktie verteuert sich um 7,6 Prozent. Oshkosh hat in seinem vierten Quartal dank eines starken Umsatzwachstums in allen Bereichen die Erwartungen locker übertroffen. Den Ausblick bestätigte der Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge und kündigte eine Dividendenerhöhung um 11 Prozent an. Oshkosh ziehen um 2,7 Prozent an.

Der Betreiber der New Yorker Börse, die Intercontinental Exchange, hat zum Teil dank Zukäufen zuletzt mehr umgesetzt und verdient. Allerdings gingen die Handelsgebühren im dritten Quartal zurück. Dennoch fiel der Gewinn im Rahmen der Erwartungen aus. Der Kurs gibt um 1,7 Prozent nach.

Enttäuschende Geschäftszahlen hat am Montag nach der Schlussglocke der Baumaschinenhersteller Terex vorgelegt. Terex verlieren fast 4 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung rutscht der Kurs der Aktie der Modekette L Brands um 7,4 Prozent ab.

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet steigt um 0,2 Prozent. Die zum Konzern gehörender Videoplattform Youtube hat nach jahrelangem Streit eine Einigung mit der Rechteverwertungsgesellschaft Gema erzielt. YouTube-Manager Christophe Muller erklärte, die gefundene Vereinbarung mit der Gema ermögliche es, "Einnahmen für ihre Mitglieder zu generieren". Zu den Details äußerte er sich nicht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.102,88 -0,22 -39,54 3,89 S&P-500 2.119,76 -0,30 -6,39 3,71 Nasdaq-Comp. 5.175,26 -0,27 -13,87 3,35 Nasdaq-100 4.788,16 -0,27 -13,11 4,24 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Mo, 17:31 % YTD EUR/USD 1,1043 +0,59% 1,0979 1,0960 +1,7% EUR/JPY 115,4640 +0,25% 115,1737 115,24 -26,1% EUR/CHF 1,0813 -0,38% 1,0853 1,0842 -0,6% EUR/GBP 0,9017 +0,58% 0,8971 1,1142 +22,4% USD/JPY 104,55 -0,36% 104,92 105,13 -11,0% GBP/USD 1,2247 +0,08% 1,2238 1,2212 -17,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,93 46,86 +0,1% 0,07 +7,1% Brent/ICE 48,76 48,61 +0,3% 0,15 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,95 1.276,81 +0,8% +10,15 +21,3% Silber (Spot) 18,40 17,88 +2,9% +0,51 +33,1% Platin (Spot) 995,25 981,45 +1,4% +13,80 +11,6% Kupfer-Future 2,22 2,21 +0,8% +0,02 +3,1% ===

