FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 2. November:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 D: Oerlikon Q3-Zahlen 07:00 D: Braas Monier Building Q3-Zahlen 07:00 D: Norma Q3-Zahlen 07:00 D: Symrise 9Monatszahlen (Call 10.00 h) 07:00 CH: Barry Callebaut Jahreszahlen 07:30 D: Lufthansa Q3-Zahlen (endgültig) (Call 10.30 h) 07:30 D: Hugo Boss Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 D: Comdirect Q3-Zahlen 08:00 GB: Next Q3 Trading Statement 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16 (2.Veröffentlichung) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 10/16 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16 (2. Veröffentlichung) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 09/16 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Bericht Q3/16 11:15 D: Fraport und Ryanair Pk zu Flügen von Ryanair von Frankfurt aus 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 11:45 USA: Delphi Q3-Zahlen 12:00 USA: Time Warner Q3-Zahlen 13:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 10/16 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Fed, Zinsentscheid 21:00 NL: Qiagen Q3-Zahlen 21:00 USA: Facebook Q3-Zahlen 21:00 USA: Qualcomm Q4-Zahlen 21:00 USA: 21st Century Fox Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CHN: Alibaba Q2-Zahlen D: KBA / VDA / VdIK Kfz-Neuzulassungen 10/16 D: Intershop Q3-Zahlen DK: TDC Q3 Trading Update NL: Wolters Kluwer 9Monats Trading Update DK: A.P. Moller-Maersk Q3-Zahlen E: Gas Natural 9Monatszahlen USA: Fitbit Q3-Zahlen USA: Zynga Q3-Zahlen USA: American International Group Q3-Zahlen USA: First Solar Q3-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung legt sein Jahresgutachten vor D: "Zeit"-Konferenz Logistik & Mobilität u.a. mit Alexander Dobrindt (Bundesverkehrsminister), Dr. Eickholt (CEO Division Mobility Siemens), Peter Gerber (Lufthansa Cargo), Rüdiger Grube (Deutsche Bahn), Frankfurt/M. 10:00 D: Pk Bitkom und Deutscher Bauernverband zur Digitalisierung in der Landwirtschaft, Berlin 12:00 CHN: Pk Volvo zu globalen Produktionsplänen und Vorstellung der Langversion des Volvo S90 18:30 D: VDA-Veranstaltung "Mobilität von morgen" mit Bosch-Chef Volkmar Denner, Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

AXC0168 2016-11-01/17:36