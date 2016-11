Berlin (ots) - Im vergangenen Jahr ließ sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch feiern, weil sie beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau gemeinsam mit den Partnern die Vision einer Welt ohne fossile Energieträger skizzierte. Danach kam die Weltklima-Konferenz von Paris, an deren Gelingen Deutschland einen beträchtlichen Anteil hatte. In Kürze nun wird Ministerin Hendricks zur nächsten Klimakonferenz nach Marrakesch fahren - und nichts vorzuweisen haben.



