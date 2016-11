Liebe Leser,

das sieht nicht gut aus: Die Solarworld AG hat vorläufige Zahlen für das 3. Quartal veröffentlicht. Wer weiß, was der Aktienkurs gemacht hätte, wenn das Unternehmen nicht bereits vorher gewarnt hätte, dass auch in diesem Jahr wieder rote Zahlen geschrieben werden. Und so war es auch - zumindest im dritten Quartal: Da gab es vor Steuern und Zinsen ein Minus von 25 Mio. Euro (= Ebit). In den ersten drei Quartalen des Jahres zusammen lag das Ebit demnach bei -30 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...