Joachim Wuermeling neuer Bundesbank-Vorstand

Der ehemalige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Europaabgeordnete Joachim Wuermeling ist neues Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Nach Mitteilung der Bundesbank wird Wuermeling dort für die Bereiche Märkte und Informationstechnologie zuständig sein.

US-Industrie kommt langsam in Schwung

Die US-Industrie hat im Oktober weiter an Dynamik zugelegt. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 51,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 52,0 vorhergesagt, nachdem der viel beachtete Index im Vormonat in den positiven Bereich gedreht hatte und auf 51,5 Zähler gestiegen war.

Markit: US-Industrie wächst mit höchster Rate seit einem Jahr

Die US-Industrie ist im Oktober stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 53,4 Punkte von 51,5 im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr.

US-Kandidaten sprechen sich im Endspurt die Eignung für das Amt ab

Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist mit eindringlichen Warnungen der Kandidaten vor der Wahl des jeweils anderen in die letzte Woche gegangen. Die Demokratin Hillary Clinton und der Republikaner Donald Trump sprachen sich am Montag (Ortszeit) gegenseitig die Eignung für das Präsidentenamt ab und kritisierten einander als ernstes Sicherheitsrisiko. Clintons Kampagne wurde abermals durch die Enthüllung interner E-Mails belastet.

Kanada will 2017 rund 300.000 Zuwanderer aufnehmen

Kanada will auch künftig seine Türen für Einwanderer weit offen halten: Im kommenden Jahr werde das Land 300.000 Migranten aufnehmen, kündigte Einwanderungsminister John McCallum am Montag (Ortszeit) in Ottawa an. Dies entspreche der auch für dieses Jahr erwarteten Zahl. Allerdings sollen nach Angaben des Ministers 2017 mehr Migranten aufgenommen werden, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, und dafür weniger Flüchtlinge, die in erster Linie Schutz suchen.

Armee: Irakische Streitkräfte rücken in Mossul ein

Erstmals seit der Eroberung von Mossul durch die Dschihadisten-Organisation Islamischer Staat (IS) vor mehr als zwei Jahren sind die irakischen Streitkräfte am Dienstag nach eigenen Angaben in die Stadt eingerückt. Irakische Einheiten seien in das Gebiet Dschudaidat al-Mufti im Südosten von Mossul einmarschiert, teilte das irakische Oberkommando mit. Zuvor hatten Eliteeinheiten nach Angaben eines Offiziers das Dorf Gogdschali am östlichen Stadtrand sowie die TV-Station von Mossul unter ihre Kontrolle gebracht.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Bauausgaben Sep -0,4% (PROG: +0,5%) gg Vm

*DJ US/Bauausgaben Aug revidiert auf -0,5% von -0,7%

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Okt -0,1% gg Sep

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Okt +0,6% gg Vorjahr

*DJ Kanada Juli BIP revidiert auf +0,4% von +0,5%

*DJ Kanada Aug BIP +0,2% gg Juli

