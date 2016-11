Jeder kann ein Start-up gründen. Zumindest wenn es nach der beliebten Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" geht. Das ist richtig - aber nur in der Theorie. Denn oftmals heißt es: Insolvenzantrag statt Exit.

Im analogen Fernsehen gibt es immer seltener das, was man ein TV-Ereignis nennt. Eine Ausnahme ist "Die Höhle der Löwen" bei Vox. Heute Abend geht die dritte Staffel zu Ende, wieder mit sensationellen Quoten. "DHDL" heißt die Show bei ihren Fans. Darin pitchen - wie man jetzt für präsentieren sagt - die Kandidaten ihre Geschäftsidee vor Investoren. Es ist ein bisschen wie bei "Wetten, dass..?". Zumal seit dieser Staffel auch Carsten Maschmeyer in der Jury sitzt, der Mann von Veronica Ferres, die früher oft bei Thomas Gottschalk zu Gast war.

Aber was macht diese Sendung so erfolgreich, dass sie nicht nur von Berliner Nerds geschaut wird, sondern auch von Studenten, Taxifahrern und Grundschullehrern? Kürzlich traf ich morgens eine Bekannte im Bus, eine Ministerialbeamtin, die gerade ein Häuschen im Grünen baut. Wir plauderten über die DHDL-Folge des Vorabends. Wenn sie nicht so eine gute Pension in Aussicht hätte, würde sie auch was gründen, sagte sie: "Irgendwas mit Keksen".

Jeder kann gründen, ist das Versprechen dieses Formats, das so gut in eine Zeit passt, in der Gründer wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg gefeiert werden wie Stars. Es gibt Schauspieler, die machen nicht mehr mit neuen Filmen von sich reden, sondern mit ihren Start-ups. Leonardo Di Caprio investiert in Matratzen, Ashton Kutcher bei Airbnb. Die Gründer verkörpern den Traum ...

