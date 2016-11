transtec AG: Investoreneinstieg und Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss

01.11.2016 19:43

Investoreneinstieg und Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss

Der Vorstand der transtec Aktiengesellschaft, Reutlingen, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus dem bestehenden genehmigten Kapital 2015/1 von derzeit EUR 5.647.543 um EUR 564.754 auf insgesamt EUR 6.212.297 durch Ausgabe von 564.754 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung dient der Liquiditätsaufnahme und erfolgt im Zusammenhang mit dem Einstieg des Investors AC Tiger Funds - Tiger Value Fonds, einem von der Tiger Asset Management GmbH, Hamburg, beratenen Fonds. Der Fonds hatte zuvor im Rahmen eines außerbörslichen Block Trades 391.285 bestehende Aktien vom Ankeraktionär AC Cluster GmbH & Co. KG, Hamburg, erworben. Die neuen Aktien werden vollständig von der AC Cluster GmbH & Co. KG und der TL Investment GmbH, Tübingen, übernommen und sollen kurzfristig zum Handel im regulierten Markt der Baden- Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen werden.

Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,51 je Stückaktie, mithin zum Gesamtausgabebetrag von EUR 852.778,54 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen, weil die Kapitalerhöhung 10% des derzeitigen Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien nicht unterhalb des derzeitigen Börsenpreises der bereits börsennotierten Aktien der transtec AG liegt bzw. diesem entspricht.

