Baader Bank senkt Gea Group auf 'Hold' und Ziel auf 39 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Gea Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 39 Euro gesenkt. Angesichts von Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen habe der Anlagenbauer einen drastischen Gewinnrückgang angekündigt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Zudem habe sich das Management bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal sowie in der anschließenden Analystenkonferenz nicht zu den mittelfristigen Perspektiven geäußert, obwohl Gea zuvor noch im Zuge der Gewinnwarnung die mittelfristigen Ziele bestätigt habe. Insofern habe das Unternehmen bei den Anlegern an Vertrauen eingebüßt.

Equinet hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Pfeiffer Vacuum nach Zahlen zum dritten Quartal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 92 Euro belassen. Der Vakuumpumpenhersteller habe vor allem bei den Margen die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Dienstag. Er sehe nach wie vor das Risiko, dass das Unternehmen seine Jahresziele kassiere. Dies habe er aber schon in seinen Schätzungen berücksichtigt. Die Dividendenrendite von rund vier Prozent sollte zudem einen gewissen Schutz bieten, und auch eine mögliche vollständige Übernahme sollte bedacht werden.

Lampe hebt Continental auf 'Alpha List' - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktie von Continental auf die "Alpha List" gesetzt und die Einstufung auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Papier des Autozulieferers ersetze auf der Liste die Aktie der Optikerkette Fielmann, hieß es in einer Studie vom Dienstag. Da der Conti-Aktienkurs nach der Gewinnwarnung vom 18. Oktober unter Druck geraten sei und diese auf Sondereffekte zurückgehe, die nichts an seiner positiven Einschätzung änderten, sehe er nun eine gute Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Analyst Christian Ludwig.

Lampe streicht Fielmann von 'Alpha List' - 'Halten'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktie von Fielmann von der "Alpha List" gestrichen und das Kursziel von 71 auf 66 Euro gesenkt. Die Einstufung laute weiterhin "Halten", schrieben die Analysten in einer Studie vom Dienstag. Das Papier der Optikerkette werde auf der Liste ersetzt durch die Aktie des Autozulieferers Continental. Nachdem die Fielmann-Aktie vor wenigen Tagen wegen eines schwächeren Ausblicks abgestuft worden war, falle sie nun automatisch aus der "Alpha List" heraus, hieß es zur Begründung.

Exane BNP hebt Ziel für Linde auf 155 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal von 150 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des Industriegasekonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Peter Mackey in einer Studie vom Dienstag. In Reaktion auf den vom Vorstand angekündigten, verschärften Sparkurs habe er aber seine Gewinnprognosen für Linde erhöht.

Berenberg hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 29 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 27,50 auf 29,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Kurstreiber sei das Papier des Essener Industrie- und Stahlkonzerns günstig bewertet, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Dienstag.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Wacker Chemie auf 83 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 78 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns für das dritte Quartal hätten das bekannte durchwachsene Bild gezeigt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Dienstag. Die Kurszielerhöhung gehe zum größten Teil auf das Konto der jüngsten Kursrally bei der Halbleitertochter Siltronic.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für ElringKlinger auf 21 Euro - Buy

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für ElringKlinger vor Zahlen für das dritte Quartal von 26 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Autozulieferers für das Gesamtjahr seien erneut in Gefahr, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Dienstag. Er kürzte seine Schätzungen. Grundsätzlich blieben die Wachstumsperspektiven aber robust, auch da die Autobauer die Schadstoffausstöße weiter verringern müssten.

Warburg Research senkt Ziel für Cancom auf 56 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen von 57 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des IT-Dienstleisters für das dritte Quartal seien wenig inspirierend gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Dienstag. Wegen des schwachen Bereichs IT-Lösungen habe das Unternehmen seine Erwartungen verfehlt. Aufgrund des Kurspotenzials blieb Wolf aber bei seiner Kaufempfehlung.

UBS hebt Ziel für STMicroelectronics auf 8,10 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 6,70 auf 8,10 Euro angehoben, die Einstufung für die Aktie des Halbleiterherstellers aber auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts hervor.

