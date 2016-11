Der FC Bayern München hat am vierten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League mit 2:1 gegen die PSV Eindhoven gewonnen. Damit haben sich die Bayern den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale gesichert.

Santiago Arias brachte die Niederländer in der 14. Minute zunächst in Führung. In der 34. Minute sorgte Robert Lewandowski per Elfmeter dann für den Ausgleich, in der 74. Minute traf er ein zweites Mal. Unterdessen trennten sich Borussia Mönchengladbach und Celtic Glasgow mit 1:1 unentschieden.