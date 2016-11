Die Produktion von Pilzen wie Shiitake oder Austernseitlingen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Edelpilz-Produktion in der Schweiz boomt. Wie der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid berichtet, verzeichnet der Anbau von Austernseitlingen innerhalb von zehn Jahren ein Plus von 84 Prozent, Shiitake-Pilze legten um 70 Prozent zu. Quelle Grafik www.lid.ch Dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...