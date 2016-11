Während in Syrien weiter der Bürgerkrieg tobt, gibt Präsident Assad in Damaskus freundlich Interviews. Er fühle sich missverstanden und vor allem falsch portraitiert - treibende Kraft hinter dem Blutvergießen seien die USA.

Syriens Präsident Baschar al-Assad will ungeachtet des seit fünf Jahren tobenden Bürgerkriegs in seinem Land bis mindestens 2021 an der Macht bleiben. Das sagte Assad laut der "New York Times" in einem Gespräch mit westlichen Journalisten. In diesem Jahr endet seine dritte ...

