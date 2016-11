FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Angesichts der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank und der immer näher rückenden Präsidentschaftswahl dürften die Anleger am Mittwoch weiter in die Defensive gehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,74 Prozent tiefer auf 10 448 Punkte. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit minus 1,3 Prozent die Gewinne der beiden Vorwochen ausradiert.

USA: - RUNTER - Unsicherheit hat am Dienstag die Anleger an den US-Börsen erfasst und den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zeitweise wieder unter die Marke von 18 000 Punkten gedrückt. Nach einem zunächst wieder lustlosen und bewegungsarmen Handel ging es deutlicher nach unten. Der Ausgang der nahenden US-Präsidentschaftswahl halte Anleger ebenso von Engagements an NYSE und Nasdaq ab wie die zur Wochenmitte erwarteten geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank Fed, hieß es im Handel.

ASIEN: - ABWÄRTS - Auch die asiatischen Börsen sind von der Angst erfasst worden, dass Donald Trump US-Präsident werden könnte. Anleger flüchteten sich in "sichere Häfen" wie Gold, Schweizer Franken oder Yen. Die Börsen in Tokio, Hongkong und Sydney fielen am Mittwoch um deutlich mehr als 1 Prozent. Chinas Festland-Börsen traf die Verkaufswelle etwas weniger hart.

DAX 10.526,16 -1,30% XDAX 10.494,04 -1,79% EuroSTOXX 50 3.023,15 -1,05% Stoxx50 2.784,23 -1,03% DJIA 18.037,10 -0,58% S&P 500 2.111,72 -0,68% NASDAQ 100 4.766,94 -0,72% Nikkei 225 17.134,68 -1,76% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: In Erwartung der Zinsentscheidung in den USA sei der deutsche Rentenmarkt von Zurückhaltung geprägt, schrieben die Experten der Helaba am Mittwochmorgen. Sie sehen den Bund-Future am Tage in einer Spanne von 161,00 bis 162,56.

Bund-Future 162,12 0,01%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,10 DOLLAR - Der Dollar bleibt schwach. Die Sorge vor dem Ausgang der US-Präsidentschaftswahl hatte die US-Währung am Dienstag deutlich nach unten gedrückt und im Gegenzug den Euro gestärkt. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1064 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1025 Dollar festgesetzt - am Montag waren es erst 1,0946 Dollar gewesen.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1066 0,09% USD/Yen 103,89 -0,25% Euro/Yen 114,97 -0,16%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Talfahrt fortgesetzt. Im frühen Handel markierte der amerikanische Ölpreis den tiefsten Stand seit Ende September. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 47,86 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 36 Cent auf 46,31 Dollar.

