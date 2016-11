Von Ese Erheriene

NEW YORK (Dow Jones)--Der Schreck über die jüngsten Umfragen zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl sitzt tief: Am Mittwoch geht es an den südostasiatischen Börsen auf breiter Front bergab. Die aktuelle Befragungen von ABC News bzw. der Washington Post sehen den republikanischen Kandidaten Donald Trump einen Prozentpunkt vor seiner demokratischen Kontrahentin Hillary Clinton. Die Möglichkeit, dass Trump tatsächlich US-Präsident werden könnten, erschreckt Anleger zutiefst, heißt es im Handel. Trump gilt wegen seiner protektionistischen Ansichten nicht als der Liebling der Börsen. Zudem wisse man letztlich gar nicht, für was der Immobilienunternehmer stehe, so eine weitere Sorge am Markt.

In Tokio fällt der Aktienmarkt - auch belastet von steigenden Yen-Kursen - auf den tiefsten Stand seit sieben Tagen und gibt aktuell kurz vor Handelsschluss 1,7 Prozent auf 17.151 Punkte ab. Sydney meldet gar ein Siebenwochentief - trotz sehr guter Arbeitsmarktdaten aus Neuseeland. In Schanghai verliert der Composite 0,6 Prozent auf 3.105 Zähler. "Der Markt reagiert negativ auf die Umfragen aus den USA. Sollte Trump gewinnen, sieht es nach einem massiven Ausverkauf aus, weil noch immer viele Wetten auf steigende Kurse bei risikoreichen Anlagen gibt", warnt Händler Tareck Horchani von Saxo Markets.

Sichere Häfen gesucht

Der mexikanische Peso, der besonders sensibel auf die Umfragewerte im US-Präsidentschaftsrennen reagiert, fällt zum US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit dem 7. Oktober - ein Minus von 0,7 Prozent auf Tagessicht. Profiteur ist der Yen, der in unsicheren Zeiten stets als Fluchtwährung gilt. Der Dollar sinkt auf 103,79 Yen nach Wechselkursen um 104,83 Yen zur Vortageszeit. Auch der Franken gewinnt zum Greenback 0,2 Prozent. Die Trump-Schlagzeilen lassen die an den Finanzmärkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im Dezember trotz äußerst positiver Wirtschaftsdaten aus den USA auf 73,6 von zuvor 78,0 Prozent binnen Tagesfrist sinken. Auch dieser Umstand drückt etwas auf den Dollar.

Auch Gold profitiert vom Trump-Effekt und fallenden Dollarkursen. Die Feinunze verteuert sich auf 1.291 Dollar nach Preisen um 1.280 Dollar am Vortag. Die HSBC sieht den Goldpreis am Jahresende bei 1.400 Dollar - unabhängig vom Wahlausgang in den USA. Die jüngste Öltalfahrt hält unvermindert an. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich auf 47,84 Dollar von knapp 49 Dollar zur Vortageszeit. Der US-Branchenverband API hatte einen deutlichen und über Markterwartung liegenden Lageraufbau in den USA gemeldet für die Vorwoche.

Exportwerte leiden in Japan

Am Aktienmarkt leiden in Tokio vor allem Exportwerte wegen des festen Yen. Takeda Pharmaceutical geben 3,4 Prozent ab. Das Unternehmen soll laut Berichten die Magensparte von Valeant Pharmaceuticals International kaufen wollen. Nippon Steel & Sumitomo Metal legen dagegen um 4,1 Prozent zu. Die Geschäftszahlen liegen über früheren Prognosen. SIA Engineering ermäßigen sich in Singapur um 1,1 Prozent nach gesunkenen Umsätzen des Flugzeugwartungsunternehmens.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.229,00 -1,16% -1,26% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 17.150,04 -1,68% -9,90% 07:00 Kospi (Seoul) 1.979,99 -1,36% +0,95% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.104,34 -0,58% -12,29% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.823,65 -1,40% +4,15% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.808,05 -0,20% -2,59% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.663,72 -0,43% -1,70% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1068 +0,1% 1,1056 1,0992 +1,9% EUR/JPY 114,90 -0,1% 114,98 115,42 -9,9% EUR/GBP 0,9036 +0,0% 0,9035 0,8973 +22,7% GBP/USD 1,2252 +0,1% 1,2237 1,2252 -16,9% USD/JPY 103,84 -0,1% 104,00 105,01 -11,6% USD/KRW 1148,25 +0,2% 1146,42 1141,56 -2,4% USD/CNY 6,7643 -0,0% 6,7665 6,7735 +4,2% USD/CNH 6,7737 +0,0% 6,7734 6,7814 +3,1% USD/HKD 7,7551 +0,0% 7,7550 7,7549 +0,1% AUD/USD 0,7631 -0,3% 0,7654 0,7668 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,31 46,67 -0,8% -0,36 +5,7% Brent/ICE 47,84 48,14 -0,6% -0,30 +5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,39 1.289,04 +0,2% +2,35 +21,7% Silber (Spot) 18,41 18,38 +0,2% +0,03 +33,2% Platin (Spot) 988,35 993,85 -0,6% -5,50 +10,9% Kupfer-Future 2,21 2,23 -0,8% -0,02 +2,6% ===

November 02, 2016

