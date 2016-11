Genf (awp) - Der Bankensoftware-Spezialist Temenos startet sein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über maximal 99 Mio CHF respektive 100 Mio USD am (morgigen) Donnerstag. Das Unternehmen will dabei bis zu 1,6 Mio Namenaktien oder 2,4% des Aktienkapitals zum Marktpreis zurückkaufen, wie Temenos am Mittwoch mitteilte. ...

