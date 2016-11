HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise bleibt trotz schwieriger Bedingungen in Schwellenländern klar auf Wachstumskurs. "Nach dem dynamischen Geschäftsausbau und dem kräftigen profitablen Wachstum in den ersten neun Monaten sehen wir dem Endspurt 2016 optimistisch entgegen", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram am Mittwoch laut Mitteilung. Der MDax -Konzern werde 2016 schneller als der Markt wachsen. Die Profitabilität dürfte gemessen an der Ebitda-Marge dabei bei mehr als 20 Prozent liegen. Auch die Mittelfristziele hätten vollen Bestand.

Im dritten Quartal legte der Umsatz auch dank eines Zukaufs um 13 Prozent auf 729,8 Millionen Euro zu. Im Januar hatte Symrise mit dem Kauf der amerikanischen Pinova das Duftstoffgeschäft um weitere natürliche Rohstoffe gestärkt. Nun gab der Konzern den Verkauf der Industrieaktivitäten daraus an den französischen Spezialanbieter DRT für 150 Millionen US-Dollar bekannt. Ungünstigere Wechselkurse bremsten. Bei konstanten Wechselkursen wäre Symrise im dritten Quartal mit 17 Prozent deutlich stärker gewachsen.

Wegen Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme sank der Gewinn im Jahresvergleich um fast 9 Prozent auf 59,9 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge ging wegen der Verwässerung durch Pinova auf 20,5 (Vorjahr 22,9) Prozent zurück. Mit gut 8900 Mitarbeitern ist der Konzern ein wichtiger Lieferant für die Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie./jha/stb

ISIN DE000SYM9999

AXC0030 2016-11-02/07:40