Healthcare Realty Trust Incorporated (ISIN: US4219461047, NYSE: HR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 30. November 2016 (Record date: 16. November 2016). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,20 US-Dollar ...

