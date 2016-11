Zürich - Der weltgrösste Schokolade-Produzent Barry Callebaut (BC) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 (per Ende August) insgesamt etwas unter den Erwartungen abgeschnitten. Das Management zeigt sich aber zuversichtlich und bestätigt die Mittelfrist-Ziele.

Die Verkaufsmenge stieg in der Berichtsperiode um 2,2% auf 1,834 Mio Tonnen. Die Wachstumsrate hat sich damit gegenüber dem Wert nach neun Monaten (+4,2%) deutlich verlangsamt und lag auch klar unter dem Wert im Vorjahr (+4,5%). Im Vergleich zum Gesamtmarkt, der in dieser Periode gemäss Branchendaten um 1,7% rückläufig war, wuchs BC aber klar schneller.

Der Umsatz stieg derweil um 7,0% auf 6,68 Mrd CHF, in Lokalwährungen (LW) waren es +8,8%, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (Stufe EBIT) erreichte 401,7 Mio CHF, was einem Minus von 3,2% entspricht (LW +0,1%), beim EBIT pro Tonne resultierte ein Minus von 5,2% auf 219,0 CHF (LW -2,0%). Unter dem Strich blieb ein um 8,7% tieferer Konzerngewinn von 219 Mio CHF.

Damit hat BC die Schätzungen der Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...