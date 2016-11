SAF-HOLLAND S.A. neuer Standardausrüster für Sattelkupplungen bei Navistar Inc., USA

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges SAF-HOLLAND S.A. neuer Standardausrüster für Sattelkupplungen bei Navistar Inc., USA

02.11.2016 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SAF-HOLLAND neuer Standardausrüster für Sattelkupplungen bei Navistar Inc., USA

Luxemburg, 02. November 2016 - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat auf dem nordamerikanischen US-Markt den Zuschlag als Standardausrüster für den nordamerikanischen Lkw-Hersteller Navistar erhalten. SAF-HOLLAND wird Navistar International Trucks zukünftig als Partner und Standardausrüster für Lkw-Sattelkupplungen beliefern.

Die gewichtssparende HOLLAND FW17 Stahlguss-Sattelkupplung wird ab Januar 2017 als Standardausstattung bei allen Truck-Modellen der Navistar's International(R) LT Serie, die dem Class-8 Segment zuzuordnen sind, zum Einsatz kommen. Sie ist eine der leichtesten Sattelkupplungen im Markt und steht daher bei den Flottenbetreibern hoch im Kurs, für die Gewichtseinsparung und damit die Reduzierung von Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß ein wesentliches Beschaffungskriterium darstellen. Ergänzend bietet SAF-HOLLAND eine Fünfjahres- bzw. 500.000-Meilen- Leistungsgarantie auf dieses Produkt, was die Qualität zusätzlich unterstreicht.

SAF-HOLLAND geht - abhängig von der weiteren Entwicklung der nordamerikanischen Truck-Märkte - davon aus, aus dieser Position heraus jährlich zusätzliche Umsatzerlöse im mittleren bis gehobenen einstelligen Mio. USD Bereich erzielen zu können.

SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Stephan Haas Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-617 Stephan.Haas@safholland.de

02.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +49 6095 301 - 0 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: info@safholland.de Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

515393 02.11.2016

ISIN LU0307018795 DE000A1HA979

AXC0031 2016-11-02/07:45