Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Stahlhändler dürfte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,30 Euro erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Dienstag und liegt mit seiner Schätzung über dem Konsens von 0,25 Euro. Vom Management erhofft sich Abate Aussagen zur Stärke der Stahlnachfrage in den USA und zur weiteren Digitalisierung der Geschäfte./la/ck

AFA0068 2016-11-01/21:27

ISIN: DE000KC01000