Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta005/02.11.2016/08:00) - SANOCHEMIA lädt Anleihegläubiger zum

vorzeitigen Rückkauf ein



- Rückkaufpreis in Höhe von 103 % des Nennbetrages

- Angebotsfrist läuft bis zum 30. November 2016



Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien, beabsichtigt von der

Ermächtigung zum Rückkauf ihrer am 6. August 2017 endfälligen Anleihe (ISIN

DE000A1G7JQ9), gemäß Punkt 11.2 der Anleihebedingungen, Gebrauch zu machen

und lädt die Anleihegläubiger ein, ihre Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf

anzubieten.



Der Rückkaufpreis, zu dem die Emittentin bereit ist die

Teilschuldverschreibungen zurückzukaufen, beträgt 103 % des jeweiligen Nennwerts

einer Teilschuldverschreibung zuzüglich der seit dem 6. August 2016

aufgelaufenen Stückzinsen. Der Angebotszeitraum beginnt am 7. November 2016 und

ist bis zum 30. November 2016 befristet.



Anleihegläubiger können in diesem Zeitraum durch eine entsprechende Erklärung

gegenüber ihrer Depotbank am Anleiherückkauf teilnehmen.



Die Rückkauf-Einladung wird sowohl im Amtsblatt zur Wiener Zeitung wie auch auf

der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Bettina Zuccato

Tel.: +43 1 3191456-336

E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at

Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie), DE000A1G7JQ9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; MTF - Mid Market in

Wien; Freiverkehr in Berlin



