Bad Marienberg - Beginn eines neuen Kapitels in der globalen Supply-Chain-Industrie: Die KION Group (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) hat die zukunftsweisende Übernahme von Dematic, einem führenden Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung, erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...