Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 63 Euro angehoben. Die Zeit des Abwartens sei zu Ende - der Eisenbahntechnikkonzern habe den schlimmsten Teil seiner Restrukturierung hinter sich, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Aktie sei an einem Wendepunkt angekommen. Nun beginne eine neue Wachstumsphase./ajx/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0006 2016-11-02/09:41

ISIN: DE0007667107