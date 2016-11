Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group von 52 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach der Gewinnwarnung des Anlagenbauers und dem anschließenden Kursrutsch habe er seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) bis 2018 deutlich gekürzt, schrieb Analyst Jack O?Brien in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er reflektiere damit ein gedämpfteres Wachstum sowie unternehmensspezifische Probleme. Die Unsicherheit halte an. Gea sei derzeit keine Kaufgelegenheit./ajx/das

ISIN: DE0006602006