Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das TecDax-Unternehmen habe schwache Resultate für das dritte Quartal veröffentlicht, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Mittwoch. Wie schon 2013 und 2014 erweise sich eine Erholung im Geschäft mit den Kunden in der Halbleiterindustrie in der zweiten Jahreshälfte wohl als trügerisch./ajx/das

ISIN: DE0006916604