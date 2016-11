Berlin/München (ots) - ATS Garage startet mit vollständigem, Cloud-basiertem "Over-the-Air" Software- und Firmware-Update-Management (OTA)



Deutscher Automobil-Software-Spezialist forciert mit ATS Garage offene, industrieweite Standards und den Einsatz von Open Source-Technologie



Das Berliner Software-Technologieunternehmen ATS Advanced Telematic Systems stellt im Rahmen des Automobilfachkongresses TU-Automotive Europe 2016 erstmals ATS Garage, eine SaaS-Plattform speziell für die Anforderungen von Mobilitätsanbietern, vor. Die ATS Garage bietet Entwicklungsabteilungen von Automobilherstellern und -zulieferern, Forschungseinrichtungen und Startups aus dem Mobilitätssektor sofort verfügbare, Cloud-basierte Software-Dienste zur freien Verwendung an. Zum Start der neuartigen SaaS-Plattform, die auf offenen Standards und Open Source-Technologie aufbaut, können Anwender die Funktion Software-Updates "Over-the-Air" (OTA) für die drahtlose Soft- und Firmware-Aktualisierung von vernetzten Fahrzeugen nutzen. Interessenten können sich seit heute für die Closed Beta-Version auf der Website www.atsgarage.com registrieren.



"Mit dem Launch der ATS Garage leiten wir einen Paradigmenwechsel in der Automotive-IT ein: erstens basiert unsere SaaS-Plattform auf offenen Standards und Open Source-Technologie, was sie extrem einfach zu integrieren und uneingeschränkt kompatibel zu allen gängigen Software-Umgebungen macht. Zweitens sind die Cloud-Dienste - zum Start unser OTA-Management-System - in vollem Funktionsumfang umgehend online verfüg- und nutzbar. Drittens ist ATS Garage für die Anwendungen in einem experimentellen Umfeld, zum Beispiel für Mobilitäts-Startups, komplett kostenfrei," sagt Armin G. Schmidt, CEO von ATS Advanced Telematic Systems.



Lösungen für die Zukunft der vernetzten Mobilität



ATS Garage ist kein statisches, proprietäres Software-Produkt, sondern eine offene, Cloud-basierte Service-Plattform, die analog zu den technologischen Anforderungen an die Mobilität stetig weiterentwickelt wird. Zum Start der Plattform können Anwender ein voll funktionsfähiges OTA-Management-System für die drahtlose Soft- und Firmware-Aktualisierung von vernetzten Fahrzeugen nutzen. Der Service basiert auf der Open Source-Lösung GENIVI SOTA, die ATS im Auftrag von GENIVI entwickelt hat. Die GENIVI-Allianz ist ein Zusammenschluss führender Automobilhersteller und Zulieferer, der die Entwicklung offener Softwarestandards zum Ziel hat. Zu den Mitgliedern von GENIVI zählen unter anderem BMW und Jaguar Land Rover sowie die Zulieferer Bosch und Continental.



In drei Schritten auf vernetzte Fahrzeuge über die Cloud zugreifen



Sowohl in den Entwicklungsabteilungen großer Automobilhersteller oder -zulieferer, als auch in Forschungseinrichtungen und bei Startups aus dem Mobilitätsbereich sind eine schnelle und einfache Implementierung, uneingeschränkte Skalierbarkeit, höchste Datensicherheit und Kosteneffizienz zentrale Parameter bei der Anschaffung einer Software-Lösung. Da ATS Garage eine Cloud-Plattform ist, die auf offenen Standards und Open Source-Technologie basiert, lassen sich die Anwendungen in vollem Umfang in nur wenigen Schritten integrieren und nutzen: Einfach auf www.atsgarage.com kostenlos registrieren, den ATS Garage-Client herunterladen, den Client in das Fahrzeug integrieren und sofort per Cloud mit dem Fahrzeug interagieren.



"ATS Garage ist von Grund auf für die speziellen Anforderungen an vernetzte Fahrzeuge konzipiert und entwickelt worden. Bei der mehrjährigen Entwicklungsarbeit standen größtmögliche Datensicherheit und Effizienz im Vordergrund. Gegenwärtig testen zwei internationale Automobilzulieferer den Dienst unter realen Produktionsbedingungen. Ab Januar 2017 wird unser Beta-Test abgeschlossen und ATS Garage frei erhältlich sein", sagt Arthur Taylor, CTO von ATS Advanced Telematic Systems.



Features und Funktionen im Überblick:



Kampagnen-Management, Schwachstellen-Analyse und Customer Engagement



- Intelligentes Kampagnen-Management Mit dem Kampagnen-Managementsystem lassen sich Soft- und Firmware-Updates auf einer Vielzahl unterschiedlichster Geräte planen und durchführen.



- Schwachstellen-Analyse Mit Hilfe der Schwachstellen-Analyse lassen sich Fehlerquellen in Geräten aufspüren und kontrollieren.



- Customer Engagement Direkter Feedback-Kanal zum Endnutzer.



- Business Intelligence Dashboard und Reporting Datenanalysen in Echtzeit und detaillierte Reports aus dem System.



Weitere Alleinstellungsmerkmale der ATS Garage



- Maßgeschneiderte Technologie für die Automobilindustrie Die Cloud-SaaS-Dienste der ATS Garage werden speziell für den Einsatz in vernetzten Fahrzeugen entwickelt.



- Flexibles Updating Vom einfachen Datenpaket-Management bis zum 100-prozentigen Atomic Full-Disk Upgrade.



- Klare und robuste APIs Einfache Integration externer Services und Erweiterung des Funktionsumfangs.



Höchste Sicherheit für sensible Fahrzeugdaten



- End-to-End-Verschlüsselung Höchste Sicherheit für alle vernetzten Geräte oder Fahrzeuge.



- ATS definiert Sicherheit neu ATS arbeitet mit führenden Forschungseinrichtungen zusammen, um höchste Sicherheitsstandards zu entwickeln und diese industrieweit zu etablieren.



- Höchste Sicherheitsstandards ATS Garage unterstützt die Sicherheitsstandards RVI und UPTANE.



Weltpremiere von ATS Garage auf der TU-Automotive Europe in München



ATS Advanced Telematic Systems stellt ATS Garage als Weltneuheit erstmals im Rahmen des Automobilfachkongresses TU-Automotive Europe 2016 vor, der vom 2. bis 3. November im Internationalen Congress Center in München stattfindet. Pressevertreter können vorab eine individuelle Demo vor Ort vereinbaren - der Zugang zum Ausstellungsbereich ist kostenfrei, bedarf aber der Registrierung auf der Homepage des Veranstalters.



