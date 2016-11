Ein extrem schwaches Branchenumfeld und Verschiebungen bei der Auslieferung an die Grosshandelspartner führten im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang von zehn Prozent in dem für Hugo Boss grössten Einzelmarkt. Auch die Anhebung der Einstiegspreise bei Boss-Anzügen in Deutschland habe einen "dämpfenden Effekt" gehabt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...