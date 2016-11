FRANKFURT (Dow Jones)--Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair landet und startet ab März 2017 vom Flughafen in Frankfurt. Die ersten angeflogenen Destinationen werden Palma de Mallorca, Alicante und Malaga in Spanien sowie Faro in Portugal sein, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Die Entscheidung Ryanairs für Frankfurt unterstreiche die wachsende Bedeutung des Rhein-Main-Drehkreuzes für Low-Cost-Verkehre, sagte Fraport-CEO Stefan Schulte in der Mitteilung. "Damit tragen wir der auch in der Region stark wachsenden Nachfrage in diesem Segment Rechnung".

Bislang startet Maschinen der irischen Airline vom Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück, an dem die Fraport AG bis 2009 noch beteiligt war.

Die Zusammenarbeit mit Ryanair sei auf ein langfristiges Wachstum der Airline am Frankfurter Flughafen ausgelegt.

Die Basis dafür bilden optimal auf die Bedürfnisse von Billigfluggesellschaften zugeschnittene Prozesse und Abläufe, die schnelle Umdrehzeiten ermöglichen. Mittelfristig werde Fraport auf die wachsende Nachfrage nach solchen Angeboten durch Anpassungen in den Passagier- und Terminalprozessen reagieren.

Mit dem Sommerflugplan, der Ende März 2017 in Kraft tritt, werde Ryanair in Frankfurt 400.000 Kunden pro Jahr befördern, sagte CEO David O'Brien. Mit den zwei stationierten Flugzeugen investiere das Unternehmen 200 Millionen US-Dollar.

Der irische Billigflieger lotst ihre Fluggäste bislang zum abgelegenen Flughafen Frankfurt Hahn. Seit längerem wird schon darüber spekuliert, dass der Billigflieger trotz der höheren Gebühren ab Sommer 2017 direkt von Frankfurt fliegt. Damit macht er der Deutschen Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings Konkurrenz.

