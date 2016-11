Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen zum dritten Quartal von 8,40 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Wegen eines wohl schwierigeren Umfelds in den industriellen Endmärkten und rückläufiger Preise habe er seine Schätzungen für den Stahlhändler gekürzt, schrieb Analyst Nils-Peter Gehrmann in einer Studie vom Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte allerdings aufgrund positiver Einmal-Effekte erheblich gestiegen sein./ajx/tav

