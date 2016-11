Die Baader Bank hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das dritte Quartal des Modekonzerns sei schwach, aber immerhin nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Mittwoch. Zudem habe Boss mitgeteilt, die Kostensenkungsziele für 2016 zu übertreffen. Der Fokus der Anleger dürfte auf die Kapitalmarktveranstaltung am 16. November gerichtet bleiben, von der neue Informationen zur Strategie und neue mittelfristige Margenziele erwartet würden./gl/ajx

ISIN: DE000A1PHFF7