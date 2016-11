Die Baader Bank hat K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Da die Kalidünger-Lagerbestände in den meisten Regionen der Welt historische Tiefstände erreicht hätten und die Ernten 2016 gut ausgefallen sein dürften, rechneten diverse Produzenten für 2017 mit einer starken Nachfrage und der frühen Unterzeichnung von Lieferkontrakten mit China, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Mittwoch. Beides dürfte die Preise mindestens stabilisieren oder sogar steigen lassen und der leidenden Branche so helfen./gl/ajx

AFA0051 2016-11-02/13:47

ISIN: DE000KSAG888