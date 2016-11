Themen heute:

Mainova-Strom wird immer umweltfreundlicher /// Verbraucher küren MICHELIN zur beliebtesten Marke

1.

Mit 63,5 Prozent stammen inzwischen fast zwei Drittel des von der Mainova AG verkauften Stroms aus erneuerbaren Energien. Dies zeigt das neue Stromkennzeichen des Unternehmens. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Grünstrom-Anteil um weitere 5,8 Prozentpunkte gesteigert werden.

Das von der Bundesregierung gesetzte Ziel von 35 Prozent erneuerbarer Energien im Jahr 2020 übertrifft Mainova damit jetzt schon deutlich. Im Bundesschnitt beträgt der Ökostrom-Anteil 31,8 Prozent. Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG: "Wir übernehmen Verantwortung für unsere Kunden und unsere Heimatregion Frankfurt Rhein-Main. Ein elementarer Baustein ist umweltfreundlich erzeugter Strom. Damit wollen wir die Umwelt für nachfolgende Generationen schützen und Ressourcen schonen. Dafür setzen wir uns ein."

Auch die Kohlendioxid-Emissionen des Mainova-Stroms haben sich weiter verringert. Mit jetzt 245 Gramm Kohlendioxid (CO 2 ) je Kilowattstunde (g/kWh) liegen sie deutlich unter dem deutschen Durchschnitt von 476 g/kWh. Ursache dafür ist der geringe Kohle-Anteil am Strommix. Dieser beträgt 21,5 Prozent. Im Bundesdurchschnitt sind es 43,8 Prozent.

Zum Hintergrund des Stromkennzeichens:

Das Stromkennzeichen gibt Auskunft über die Zusammensetzung und die Umweltauswirkungen des gesamten verkauften Stroms.

2.

Michelin erhält bereits zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung "Marke des Jahres" unter den Automobilzulieferern. Das ergab jetzt die Umfrage für den "BrandIndex 2016" des Marktforschungs-Unternehmens YouGov Deutschland, das in Kooperation mit der Verlagsgruppe Handelsblatt die meistgeschätzten Marken der deutschen Verbraucher ermittelt.

Die ausführlichen Ergebnisse sind in der renommierten Wirtschaftszeitung Handelsblatt erschienen. Für den "BrandIndex 2016" hat das Marktforschungsinstitut innerhalb eines Jahres 700.000 Verbraucher befragt. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus dem Durchschnitt sechs verschiedener Kriterien rund um das Image. Dazu gehören der allgemeine Eindruck, die Qualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Kundenzufriedenheit, die Weiterempfehlungsbereitschaft und auch das Arbeitgeberimage. Seit 2014 kürt YouGov gemeinsam mit der Verlagsgruppe Handelsblatt die beliebtesten Marken in Deutschland. Schon in dem früheren Ranking "BrandIndex Top Performer" der Marktforscher behauptete sich Michelin in der Kategorie "Autozubehör und -services" viermal in Folge auf Rang eins.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.