Die Deutsche Bank hat FedEx mit "Buy" und einem Kursziel von 210 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie habe mindestens 20 Prozent Aufwärtspotenzial, da der Konzern die letzten Früchte seines Plans zur Ergebnisverbesserung ernte und von den Synergien der Übernahme von TNT Express profitiere, schrieb Analyst Amit Mehrotra in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie zum US-Transportsektor. Sein Favorit sind aber die Aktien von XPO Logistics./ag/gl

