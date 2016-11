Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat sich darüber beklagt, dass seine Mannschaft nach einer Dienstags-Partie in der Champions League bereits am Freitag wieder in der Bundesliga ran muss. "Ich muss schon sagen: Was sich die Liga dabei gedacht hat, einen Champions-League-Teilnehmer freitags direkt wieder spielen zu lassen, ist ein bisschen dünn", sagte er dem "Kicker".

Bei Bayern München gäbe es das nicht: "Die spielen immer samstags oder sonntags." Dennoch müssten die Fohlen "es nehmen, wie es kommt, und versuchen, zwei Tage gut zu regenerieren", so Eberl weiter.