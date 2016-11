ROM (dpa-AFX) - Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hat seine Rücktritts-Absicht bekräftigt, falls er bei dem Verfassungsreferendum im Dezember scheitert. "Ich will nicht darüber sprechen, was ich tun werde. Was ich tun werde, war immer klar", sagte Renzi in einem Radiointerview am Mittwoch. "Ich habe ein großes Selbstvertrauen, manche sagen, zu groß. Aber mir ist bewusst, dass mein persönliches Schicksal weit weniger wichtig ist als die Verfassungsreform, die für unsere Kinder ist."

Renzi hatte in der Vergangenheit gesagt, er werde zurücktreten, wenn die Menschen bei dem Referendum am 4. Dezember mit Nein stimmen. Allerdings hatte er sich davon zuletzt angesichts sinkender Umfragewerte distanziert und gesagt, die Personalisierung der Volksabstimmung sei ein Fehler gewesen./alv/DP/mis

