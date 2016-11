Die NordLB hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" belassen. Angesichts lagerzyklischer Faktoren sowie einer soliden Entwicklung bei den Stahlverarbeitern zeichne sich in Deutschland eine Stabilisierung der Stahlkonjunktur ab, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem habe sich das Preisumfeld für Stahlprodukte verbessert. Er stufte das Branchenrating von "Negativ" auf "Neutral" hoch./la/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0093 2016-11-02/16:48

ISIN: DE000KC01000