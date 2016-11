Köln (ots) - kochbar.de und REWE Lieferservice ermöglichen Kochfans das Bestellen vollständiger Rezeptzutaten mit wenigen Klicks online.



Ab sofort machen es kochbar.de, mit rund 430.000 Rezepten und mehr als 4 Millionen Nutzern eine der größten Communities rund ums Kochen und Backen, und der REWE Lieferservice noch einfacher, vom neuen Lieblingsrezept zum frischen Produkt zu gelangen. Und damit liegen sie voll im Trend, denn die Deutschen sind begeisterte Hobby-Köche und legen Wert auf Frische und Qualität ihrer Kochzutaten. Jährlich verzeichnet Google.de rund 1 Milliarde Suchanfragen zum Thema Rezepte. Experten bezeichnen zehn Prozent der Deutschen auch als "Foodies": Sie sind online und in sozialen Netzwerken rund um das Thema Ernährung und Kochen aktiv. Gleichzeitig bestellen immer mehr Menschen Lebensmittel im Internet und lassen sich diese bequem nach Hause liefern.



"Der REWE Lieferservice ist Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel. Wir freuen uns sehr, die Nutzer von kochbar.de jetzt einfach und schnell direkt vom Online-Rezept aus mit frischer Ware in gewohnter REWE-Qualität versorgen zu können. Nur wenige Klicks sind notwendig, um sich die Zutaten zur gewünschten Zeit nach Hause liefern zu lassen", freut sich Johannes Steegmann, Geschäftsführer REWE Digital, über die Kooperation. "Auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse sowie Fleisch- und Wurstwaren und Molkereiprodukte sind möglich. Entspannter lassen sich neue Rezepte nicht nachkochen".



"Einkaufen ohne das Haus verlassen zu müssen - das macht die Kooperation von kochbar.de und REWE Lieferservice möglich. Die Partner ergänzen sich nicht nur perfekt, weil sie dieselbe Zielgruppe ansprechen, sondern machen vor, wie einfach und komfortabel Einkaufen ist - mit nur einem Klick auf den REWE-gebrandeten Bestell-Button", so Ronald Reicher, Verkaufsleiter Special Sales bei kochbar.de-Vermarkter IP Deutschland.



Und so geht es: Nach der Auswahl des Rezeptes auf kochbar.de gelangen die Kochfans über einen Klick auf den REWE-gebrandeten Bestell-Button zum Online-Shop (https://shop.rewe.de/) von REWE. Dort werden automatisch im jeweiligen Liefergebiet alle Zutaten ermittelt und übersichtlich angezeigt. Hier können sich die Kunden diese Produkte oder vorgeschlagene Alternativen direkt zusammenstellen, online bestellen und bis an ihre Wohnungstür liefern lassen. Als Deutschlands erster Onlinemarkt mit eigener Lieferflotte geht der REWE Lieferservice flexibel auf die Zeitplanung der Kunden ein und liefert von 8 Uhr früh bis 22 Uhr abends in den von den Kunden ausgewählten Lieferfenstern. Mit der Lieferung hört der Service aber noch lange nicht auf: Sollte ein Produkt wider Erwarten nicht gefallen, geben die Kunden es dem REWE Lieferfahrer einfach wieder mit. Außerdem werden möglichst Papiertüten verwendet und unnötige Zusatzverpackung vermieden. Das erleichtert das Auspacken und schont die Umwelt.



Über REWE Lieferservice:



Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln - sowie dem Umland verfügbar. Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zudem zu den führenden Unternehmen im stationären deutschen Lebensmitteleinzelhandel.



Über kochbar.de:



Auf kochbar.de finden koch- und backbegeisterte User rund 430.000 authentische Rezepte zum Nachkochen. Neben passenden Küchentipps und professioneller Ernährungsberatung, können sich kochbar-User zudem mit anderen Community-Mitgliedern austauschen. Kochbar.de ist powered by VOX und stellt daher auch alle Rezepte der erfolgreichen VOX-Kochsendungen, wie z.B. 'Das perfekte Dinner', zur Verfügung - damit können die Nutzer alle Gerichte direkt zu Hause ausprobieren. Das Koch-Portal verfügt über eine digitale Gesamtreichweite von 4,14 Millionen Unique Usern (Quelle: AGOF digital facts, 2016-07).



