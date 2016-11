Köln (ots) - Am Montag, 7. November, startet die UN-Klimakonferenz. Bis zum 18. November tagen die Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention sowie des Kyoto-Protokolls in Marrakesch (Marokko).



Der WDR greift das Thema Klima am Beispiel des Tagebaus im Hambacher Forst bei Köln in seinem Fernseh- und Hörfunkprogramm auf und sendet am Sonntag, 6. November, um 11.05 Uhr auf WDR 5 das Feature "Kontrollverlust" (Wiederholung: 7. November, 20.05 Uhr) und am Donnerstag, 10. November, um 23.25 Uhr im WDR Fernsehen die Reportage "Klimaschützer gegen Stromriesen".



Das WDR 5 Feature "Kontrollverlust - RWE und die Braunkohle im Rheinischen Revier" von Karin de Miguel-Wessendorf und Matthias Holland-Letz stellt die schwerwiegende Frage: Was nun? Denn im Rheinischen Revier zwischen Köln und Aachen kämpfen die Klimaschützer einen erbitterten Kampf gegen den Energiekonzern RWE und seine 9.000 Mitarbeiter. Während diese weiterhin im Braunkohletagebau und in den Kraftwerken ihr Brot verdienen möchten, engagieren sich Naturschützer und Umweltpolitiker für einen raschen Ausstieg aus dem Tagebau und gegen die Umsiedlung der im Revier lebenden Menschen.



Für die Fernsehreportage "Klimaschützer gegen Stromriesen - Vom Widerstand im Rheinischen Revier" aus der WDR-Reihe "Tag 7" hat Karin de Miguel-Wessendorf ein Jahr lang Waldbesetzer, Bürgerinitiativen und engagierte Kirchenmitglieder im Revier begleitet und ihren Kampf gegen den Tagebau dokumentiert. "Ich werde hier nicht weggehen, solange das Loch weitergebaggert wird", sagt zum Beispiel Clumsy, einer der Besetzer im Hambacher Forst. Seit vier Jahren lebt er hier in einem Baumhaus und versucht mit etwa 30 weiteren Aktivisten, den Tagebau zu stören. Sie kämpfen gegen den Energiekonzern RWE, der das Gesetz auf seiner Seite hat: Noch bis 2045 darf das Unternehmen im Hambacher Forst Braunkohle abbauen.



Die Sendetermine: WDR 5, Sonntag, 6. November, 11.05 - 12.00 Uhr: Dok 5 - Das Feature: "Kontrollverlust - RWE und die Braunkohle im Rheinischen Revier" (Wiederholung: Montag, 7. November, 20.05 - 21.00 Uhr)



WDR Fernsehen, Donnertag, 10. November, 23.25 - 00.10 Uhr: Tag 7: "Klimaschützer gegen Stromriesen - Vom Widerstand im Rheinischen Revier"



