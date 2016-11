Einen Monat vor dem Verfassungsreferendum in Italien wird mit allen Mitteln gekämpft. Für die Regierung von Matteo Renzi geht es ums Überleben. Ein Nein bei der Abstimmung würde die Regierung in die Krise stürzen.

Matteo Renzi weiß um die Bedeutung von Naturkatastrophen für eine Regierung. Ein ums andere Mal reist er derzeit in die Erdbebengebiete in Italien, in denen ganze Ortschaften ausradiert und Zehntausende obdachlos geworden sind. Unermüdlich verspricht er: "Wir werden alles wieder aufbauen, schnell und gut." Wenn er sich als guter Krisenmanager gibt, dann ist auch sein politisches Überleben wahrscheinlicher. Denn Renzi steht vor der größten Herausforderung seiner fast dreijährigen Amtszeit - und es ist nicht übertrieben zu sagen, mit ihm auch ganz Europa.

Denn genau in einem Monat, am 4. Dezember, sollen die Italiener über die weitreichendste Reform ihrer Verfassung abstimmen. Das alleine wäre zwar schon ein großes Thema. Aber Renzi hat davon sein eigenes politisches Schicksal abhängig gemacht, weshalb die Volksabstimmung für Europa eine besondere Dimension bekommt.

Wenn der Sozialdemokrat ein Nein bei der Abstimmung kassiert - und das ist nicht unwahrscheinlich - und stürzt, wird eine Regierungskrise in Italien erwartet. Das würde das sowieso schon dahinsiechende Land wirtschaftlich und politisch weiter destabilisieren und somit die EU-Krise verschärfen. Denn Renzi ist nach dem Brexit einer der wichtigsten verbliebenen - europafreundlichen - Partner in der EU, Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum.

Falls statt ihm die europakritische Fünf-Sterne-Protestbewegung an die Macht käme oder es - wie in Italien ...

