Wie wirkt sich der Klimawandel bereits heute auf unsere Nahrungsmittel aus? Anlässlich der UN-Klimakonferenz, die vom 7. bis 18. November 2016 in Marrakesch stattfindet, untersucht "planet e." am Sonntag, 6. November 2016, 16.30 Uhr im ZDF, welche Produkte sich warum verändern und dabei voraussichtlich teurer werden. Die Dokumentation "Klimawandel im Supermarkt - wie sich unser Essen verändert" prüft, inwiefern die Folgen des Klimawandels - etwa Ernteausfälle aufgrund von Dürre, Starkregen oder Schädlingen - schon jetzt in der Produktauswahl im Supermarkt bemerkbar sind.



Vor allem auf den Kaffee könnte sich der Klimawandel in Zukunft auswirken - die Kaffeebauern in Lateinamerika kämpfen mit Dürren und Hitzewellen. In Kolumbien besucht der deutsche Agrarökonom Christian Bunn betroffene Farmer-Familien und erforscht im Auftrag des CIAT (International Center for Tropical Agriculture) die Auswirkungen des Klimawandels auf Kaffee-Pflanzen. Experten vermuten, dass bis zum Jahr 2080 die besten Anbaugebiete für die Edelsorte Arabica stark geschrumpft oder sogar ganz verschwunden sind. Die Kaffee-Preise wird das voraussichtlich in ungekannte Höhen treiben.



Thilo Pommerening, Klimaschutz-Experte vom WWF Deutschland, hat sich die Szenarien für andere Produkte wie Bananen, Orangen und Haselnüsse angeschaut. Sein Fazit: "Dürre, Starkregen und die damit einhergehende Zunahme von Schädlingen führen schon heute zu Ernteausfällen in aller Welt. Das ist aber erst ein Vorgeschmack auf die Zukunft, wenn die Folgen des Klimawandels noch stärker spürbar werden."



Der Klimawandel verändert aber auch in Deutschland nach und nach die Landwirtschaft. "planet e." trifft Professor Andreas Fangmeier auf den Versuchsfeldern der Universität Hohenheim. Dort bauen die Forscher Weizensorten an, die sonst für die Herstellung von Brot und Nudeln verwendet werden. Die Pflanzen werden mit CO2 behandelt, um so die Außenluft der Zukunft zu simulieren. Das Ergebnis: schlechtere Backeigenschaften, weniger Nährstoffe und eine damit einhergehende Gefahr der Fehlernährung.



