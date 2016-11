NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch wie schon an den Vortagen als stark politisch geprägte Börse. Hauptthema ist gegenwärtig die Sorge wegen einer möglichen US-Präsidentschaft des republikanischen Kandidaten Donald Trump. Druck kommt auch vom Ölmarkt, wo die Preise abwärts sausen. Im S&P-500 geht es bereits den siebten Tag in Folge abwärts. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 18.009 Punkte, der S&P-500 fällt um 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

Gesucht sind sichere Häfen wie die zuletzt verschmähten Anleihen - die Zehnjahresrendite sinkt von 1,86 auf 1,80 Prozent - oder auch Gold, das mit über 1.300 Dollar auf ein Vierwochenhoch gestiegen ist.

Wie ein Damoklesschwert schwebt über den Börsen die Möglichkeit, dass Trump in der kommenden Woche zum neuen US-Präsidenten gewählt werden könnte. Das zumindest legen neueste Umfragen nahe. Die von den Finanzmärkten favorisierte, weil als berechenbarer geltende Demokratin Hillary Clinton hat demnach ihren phasenweise schon als vorentscheidend gewerteten Vorsprung wieder eingebüßt. Das Szenario erinnert die Marktteilnehmer zunehmend an die Marktturbulenzen nach der überraschenden Abstimmung der Briten für einen Austritt aus der EU.

Die Furcht vor einem Präsidenten Donald Trump zeigt sich seit dem Wochenende in einer sich auswachsenden Schwäche des Dollar. Die US-Devise gibt auf breiter Front auch am Mittwoch nach. Das Kalkül dahinter ist, dass die US-Notenbank möglicherweise im Dezember von der eigentlich fast schon fest eingeplanten Zinserhöhung aus Vorsicht wieder absehen könnte, sollte Trump Präsident werden. Mit Trump werden viele Unwägbarkeiten unter anderem für die Finanzmärkte und die Wirtschaftspolitik verbunden. In den vergangenen Wochen hatte die Erwartung steigender Zinsen den Dollar deutlich nach oben getrieben.

Riesige Lagerbestände drücken Ölpreise

Vor diesem Hintergrund wird dem Ergebnis der zweitägigen US-Notenbanksitzung um 19.00 Uhr MEZ mit etwas weniger Spannung entgegengesehen als üblich. Außerdem wird die Fed nach Mehrheitsmeinung ohnehin noch nicht an der Zinsschraube drehen. Interessant dürfte aber ihr Begleitkommentar werden, in dem sie die Märkte möglicherweise auf einen Zinsschritt im Dezember vorbereitet.

Für Verunsicherung sorgen derweil die drastisch fallenden Ölpreise. Die offiziellen Lagerbestandsdaten für die USA haben einen massiven Aufbau der Bestände ausgewiesen, der noch höher ausfiel als erwartet. Mit einem Plus von 14,4 Millionen Barrel war es der stärkste Zugewinn, der überhaupt jemals berichtet wurde. Dies gesellt sich zur ohnehin schon dominierenden Skepsis um die Versuche einer Preiskontrolle durch die Ölländer inner- und außerhalb der Opec. Brent-Öl rutscht um 2,9 Prozent ab auf 46,73 Dollar, WTI fällt etwa gleich viel.

Konjunkturseitig kommt der einzige Impuls des Tages vom Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP. Ihm zufolge sind in der Privatwirtschaft im Oktober 147.000 neue Stellen geschaffen worden. Das liegt zwar unter der Erwartung von 170.000, dürfte aber für die Zinserhöhungsspekulationen kaum einen Dämpfer bedeuten, denn gleichzeitig wurden die Daten für September deutlich nach oben korrigiert. Viele Akteure sehen im ADP-Bericht einen Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

Gewinnwarnung von US Steel

Quartalsausweise kommen am Mittwoch eher aus der zweiten Reihe, unter anderem von Alibaba, Clorox, Estee Lauder, Office Depot und Time Warner. Alibaba haben trotz gut ausgefallener Zahlen ins Minus gedreht und geben 1 Prozent ab, Estee Lauder geben um 4,4 Prozent nach und Clorox um 1,8 Prozent. Time Warner verbilligen sich um 0,6 Prozent. Gegen die negative Gesamtstimmung kommen auch die überraschend gut ausgefallenen Quartalszahlen des Unterhaltungskonzerns nicht an. Zudem steht bei Time Warner mehr der eigene Verkauf an AT&T im Fokus, dem das Unternehmen vor zwei Wochen zustimmte.

Der Gewinn des Tiergesundheitspezialisten Zoetis ist im dritten Quartal über den Analystenprognosen ausgefallen. Zudem hat Zoetis den Ausblick angehoben. Die Aktie gewinnt 6,8 Prozent.

Valeant verlieren 8,7 Prozent, nachdem der Kurs am Dienstag um über 30 Prozent nach oben geschossen war. Hintergrund waren inzwischen bestätigte Gerüchte, wonach Valeant sein Geschäft mit Magenmedikamenten im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar verkaufen will. Der kanadische Konzern hatte vor rund eineinhalb Jahren für etwa 11 Milliarden Dollar Salix Pharmaceuticals gekauft, einen Hersteller von Medikamenten gegen Magenbeschwerden. Allergan verbilligen sich nach enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen des Pharmaunternehmens um 3,4 Prozent.

Brocade Communications legen um 10 Prozent zu, nachdem Broadcom Ltd eine definitive Kaufabsicht über 5,9 Milliarden Dollar abgegeben hat. Broadcom steigen um 1,4 Prozent. Electronic Arts gewinnen nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen 2,2 Prozent.

Für United Steel geht es nach einer Gewinnwarnung 1 Prozent abwärts. Der Stahlkonzern spricht in diesem Zusammenhang von ungeplanten Produktionsstillständen und Investitionen in zusätzlich nötige Instandhaltungsmaßnahmen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.008,98 -0,16 -28,12 3,35 S&P-500 2.104,62 -0,34 -7,10 2,97 Nasdaq-Comp. 5.135,28 -0,36 -18,30 2,55 Nasdaq-100 4.753,87 -0,27 -13,06 3,50 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1117 +0,47% 1,1065 1,1052 +2,4% EUR/JPY 114,8173 -0,03% 114,8533 115,28 -26,6% EUR/CHF 1,0787 +0,26% 1,0758 1,0806 -0,8% EUR/GBP 0,9028 -0,08% 0,9031 1,1067 +22,6% USD/JPY 103,25 -0,53% 103,80 104,30 -12,1% GBP/USD 1,2317 +0,56% 1,2248 1,2229 -16,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,29 46,67 -3,0% -1,38 +3,3% Brent/ICE 46,73 48,14 -2,9% -1,41 +2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,38 1.289,04 +1,2% +15,35 +23,0% Silber (Spot) 18,67 18,38 +1,6% +0,30 +35,1% Platin (Spot) 1.001,00 993,85 +0,7% +7,15 +12,3% Kupfer-Future 2,22 2,23 -0,4% -0,01 +3,1% ===

