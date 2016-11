Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Banken regieren nicht mehr den Hypotheken-Markt

Die Banken regieren längst nicht mehr den Hypothekenmarkt. Weniger als die Hälfte des US-Dollarbetrags, der in Form von Hypotheken an Kreditnehmer gewährt wurde, kam im dritten Quartal des Jahres aus den Schatullen der Banken. Es ist das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass Banken, Genossenschaftsbanken und andere Anlageinstitute unter diese Schwelle gefallen sind, hat das Fachmagazin Inside Mortgage Finance herausgefunden.

Stärkster Anstieg der US-Öllagerbestände seit 34 Jahren

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 28. Oktober überaus kräftig gestiegen. Die Lagerbestände kletterten nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 14,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Das ist der stärkste Anstieg seit 34 Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Zuwachs um 1,0 Millionen erwartet.

Dombret will Bankenaufsicht aus EZB wieder heraustrennen

Die Bundesbank will die Bankenaufsicht aus der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder heraustrennen. Das schlägt im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der für Bankenaufsicht zuständige Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret vor. Am Freitag jährt sich die Verantwortung der EZB für die Bankenaufsicht im Euroraum zum zweiten Mal.

Oberster Gerichtshof Londons entscheidet über Klage gegen Einleitung von Brexit

Der Plan der britischen Regierung, ohne Befassung des Parlaments den Prozess zum Austritt aus der Europäischen Union zu starten, könnte am Donnerstag scheitern: Wie der Oberste Gerichtshof in London am Mittwoch mitteilte, will er am Donnerstag bekanntgeben, ob dies rechtlich möglich ist oder nicht. Unter anderem eine Investmentfondsmanagerin und ein Friseur hatten geklagt, weil die Regierung ihrer Ansicht nach nicht Artikel 50 der EU-Verfassung aktivieren kann, ohne dass das Parlament in London zuvor darüber debattiert und abstimmt.

Sachverständige fordern Reformen trotz Wachstumsdynamik

Die deutsche Wirtschaft wächst in diesem Jahr nach Einschätzung der fünf Wirtschaftsweisen kräftiger als erwartet, wird 2017 dann aber real deutlich weniger zulegen. Die führenden Ökonomen mahnen nun Reformen in Deutschland und in ganz Europa an und bekommen dafür Unterstützung von Wirtschaftsvertretern. Außerdem kritisieren sie die Niedrigzinsen und fordern die Europäische Zentralbank (EZB) zu einem schnelleren Ende der Anleihekäufe auf.

Gabriel drängt auf gleiche Bedingungen für deutsche Firmen in China

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei seinem China-Besuch gleiche Bedingungen für deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt verlangt. "Wir sind ein Land, in dem chinesische Investoren sehr viel investieren aber wir wollen eben auch, dass hier deutsche Automobilindustrie, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik - all die Firmen die hier sind, auch gute Bedingungen haben", sagte Gabriel in Peking.

China verärgert über "Schlitzaugen"-Äußerung Oettingers

Mit Verärgerung hat China am Mittwoch auf die "Schlitzaugen"-Äußerungen von EU-Kommissar Günther Oettinger reagiert. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte in Peking, die Bemerkungen offenbarten ein "verblüffendes Überlegenheitsgefühl" bei so manchen westlichen Politikern.

Bundesregierung hält zu Oettinger

Trotz des Protestes aus Peking gegen die rassistischen Äußerungen von EU-Kommissar Günter Oettinger rückt die Bundesregierung nicht von dem CDU-Politiker ab. Was Oettinger vorgetragen habe, "war in einigen Passagen ganz sicher nicht die Sprache und der Vortragsstil der Bundeskanzlerin", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Es muss eben auch jeder aufpassen, dass er mit seiner Sprache andere nicht verletzt", sagte Seibert.

Industrie bekommt 2017 über 1 Milliarde Euro Rabatt auf Stromnetzgebühren

Private Haushalte und kleinere Unternehmen müssen im nächsten Jahr über 1 Milliarde Euro mehr an Gebühren für das Stromnetz zahlen, um die deutsche Industrie zu entlasten. Das geht aus einer Mitteilung der Übertragungsnetzbetreiber hervor, die bereits am 25. Oktober veröffentlicht wurde.

Kabinett beschließt Verbot für gentechnisch veränderte Pflanzen

Die Bundesregierung hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf über das Anbauverbot gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland beschlossen. "Die Menschen in Deutschland wollen überwiegend keine grüne Gentechnik. Mit dem geänderten Gentechnikgesetz stellen wir langfristig ein flächendeckendes Anbauverbot sicher", erklärte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Berlin.

Merkel nennt Verhaftung von Journalisten in Türkei alarmierend

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Vorgehen der türkischen Regierung gegen unliebsame Journalisten scharf kritisiert. "Es ist für mich im höchsten Maße alarmierend, dass das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit immer wieder eingeschränkt wird", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin.

Merkel will Klimaschutzplan schnell abschließen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Hängepartei um den Klimaschutzplan rasch beenden. "Ich würde mir wünschen, dass wir sehr zeitnah diesen Klimaschutzplan abschließen können", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Sie habe dazu heute mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gesprochen. Hendricks hatte sich zuvor lautstark beklagt, dass Deutschland ohne eigenen langfristigen Klimaschutzplan zum Weltklimagipfel nach Marrakesch fährt, der am kommenden Montag beginnt.

Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf Waffenruhe in Aleppo

Die Bundesregierung hat skeptisch auf die Ankündigung eine zehnstündigen Waffenruhe für Aleppo am kommenden Freitag reagiert. Die Ankündigung der russischen Seite reiche einfach nicht aus, "um das zu tun, was wirklich nötig ist, nämlich Verletzte sicher aus Aleppo herausbringen zu können und humanitäre Hilfe nach Aleppo hineinbringen zu können", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Mittwoch in Berlin.

Bericht fordert Korruptionsermittlungen gegen Südafrikas Präsident Zuma

Südafrikas frühere Anti-Korruptions-Beauftragte fordert Ermittlungen gegen Präsident Jacob Zuma: In einem am Mittwoch nach wochenlangen juristischen Auseinandersetzungen veröffentlichten Bericht kommt die inzwischen abgelöste Ombudsfrau Thuli Madonsela zu dem Schluss, dass an der Staatsspitze offenbar "Straftaten begangen wurden". Sie fordert Polizei und Staatsanwaltschaft deshalb zu Ermittlungen auf.

US/ISM New York: Business Index Okt 49,2 (Sep: 49,6)

November 02, 2016 14:00 ET (18:00 GMT)

