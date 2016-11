Der Wirtschaftsminister will die Übernahme von Aixtron durch einen chinesischen Investor prüfen lassen. In einem offenen Brief spricht Firmengründer Jürgensen nun von einem "drastischen Eingriff in den Kapitalmarkt".

Im Streit um die Übernahme des Spezialmaschinenbauers Aixtron durch ein chinesisches Unternehmen legt sich Firmengründer Holger Jürgensen nun mit dem Bundeswirtschaftsministerium an. In einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an Ressortchef Sigmar Gabriel (SPD) kritisierte der langjährige Vorstandsvorsitzende die angekündigte Prüfung des Geschäfts als "Dolchstoß gegen Schlüsseltechnologien" und "sehr drastischen Eingriff in den Kapitalmarkt".

Vor wenigen Tagen hatte Gabriel die im September ...

