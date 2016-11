Ein gemeinsamer Kongress der CDU und CSU zur Flüchtlingspolitik - das könnte man sich brisant vorstellen. Stattdessen herrscht in Bonn eitel Sonnenschein. Das O-Wort wird sorgsam vermieden.

Peter Heinzlmeier (59) ist vielleicht genau der Mann, den CDU und CSU jetzt brauchen. Er ist Bayer durch und durch, gebürtig aus dem schönen Berchtesgadener Land - aber Mitglied der CDU. Als Bundeswehroffizier hat es ihn ins Rheinland verschlagen. An diesem Mittwoch ist er Teilnehmer des fünften von sechs Deutschlandkongressen, auf denen CDU und CSU die wichtigsten Zukunftsthemen diskutieren. Das Thema diesmal: Flüchtlingspolitik.

Ist Herr Heinzlmeier da nun eher auf Merkel- oder auf Seehofer-Kurs? Der große, hagere Mann lächelt vielsagend. Er mag zwar immer noch "Grüß Gott" statt "Guten Tag" sagen, aber: "Ich bin Mandatsträger in Köln-Rodenkirchen." Sprich: Er fühlt sich den Kölner CDU-Wählern verpflichtet. Und deren Standpunkt ist ganz klar: "Wir sind der Meinung, dass wir in Köln die Pflicht haben, Flüchtlinge aufzunehmen, die in ihrer Heimat bedroht sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...