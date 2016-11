Erst Hillarys Mails, dann Bills Begnadigung eines Steuerflüchtlings vor 15 Jahren: Kurz vor der US-Wahl bringt das FBI alte Clinton-Skandale zurück ins Rampenlicht. Warum jetzt? Die Demokraten wittern eine Verschwörung.

Hakeem Jeffries kann es nicht fassen. "Wir sind in der Schlussphase einer wichtigen Präsidentschaftswahl", schimpft der Abgeordnete im Interview mit CNN, "und wegen des FBI reden wir jetzt über E-Mails und eine 15 Jahre alte Begnadigung". Jeffries, Demokrat und Unterstützer der Kandidatin Hillary Clinton, nennt es "eine beunruhigende Entwicklung", dass die Bundespolizei sich kurz vor der Wahl nun erneut in das Rennen ums Weiße Haus eingemischt hat - zu Ungunsten Clintons. "Das FBI und der Direktor schulden dem amerikanischen Volk eine Erklärung, was da vor sich geht", fordert Jeffries.

Die Behörde, die ihren Sitz auf der Pennsylvania Avenue in Washington zwischen Weißem Haus und Kongress hat, soll sich eigentlich aus der großen Politik heraushalten. Doch in den vergangenen Tagen ist das FBI in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt - und zwingt Clinton in die Defensive. Zunächst hatte FBI-Direktor James Comey am Freitag die fast ausgestandene E-Mail-Affäre wieder zum Thema gemacht, als er in einer Mitteilung an Abgeordnete neue Untersuchungen ankündigte - und damit Clintons Rivalen Donald Trump indirekt zu einem dringend benötigten Umfrageschub verhalf.

Am Dienstag dann legte das FBI mit einer weiteren für Clinton unangenehmen Veröffentlichung nach: Die Behörde stellte einen 129-seitigen Bericht über die hochumstrittene Begnadigung des Börsenmaklers und Steuerflüchtlings Marc Rich durch Clintons Ehemann Bill im Jahr 2001 ins Netz. Präsident Clinton hatte Rich am letzten Tag seiner Amtszeit begnadigt. Pikant dabei: Zuvor hatte dessen Ehefrau großzügig an die Demokraten gespendet.

Viel Neues enthält das Papier über den Fall Rich zwar nicht, und schon damals fanden Ermittler keine Hinweise auf Käuflichkeit. Doch allein die Veröffentlichung des Berichts knapp eine Woche vor der Wahl spielt Trump und dessen Republikanern in die Hände: Schließlich geben sie sich im Wahlkampf alle Mühe, Clinton als "Crooked Hillary" ("Betrügerische ...

