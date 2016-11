QIAGEN N.V.: QIAGEN startet Restrukturierungsinitiativen, passt Gewinnprognose für 2016 an und veröffentlicht ersten Ausblick auf Umsatz und bereinigten Gewinn für 2017

QIAGEN startet Restrukturierungsinitiativen, passt Gewinnprognose für 2016 an und veröffentlicht ersten Ausblick auf Umsatz und bereinigten Gewinn für 2017

Venlo, Niederlande, 2. November 2016 - QIAGEN N.V. kündigt die Umsetzung einer Reihe von Restrukturierungsinitiativen im vierten Quartal 2016 und in 2017 an, die eine schnellere Umsatzsteigerung unterstützen und gleichzeitig Margenzuwächse fördern sollen.

Aufgrund dieser Initiativen hat QIAGEN seine Prognose des bereinigten, verwässerten Gewinns je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 auf ca. $0,87-0,88 auf Grundlage konstanter Wechselkurse (CER) angepasst, hält aber seine vorherige Prognose von $1,10-1,11 CER pro Aktie ohne Berücksichtigung dieser Maßnahmen aufrecht. Weiterhin wird die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016 von 6-7% Wachstum CER bestätigt.

Diese Initiativen sehen die Schließung des Standorts in Valencia (Kalifornien) sowie die Ausgliederung bestimmter Aktivitäten am Standort Hombrechtikon (Schweiz) vor dessen Schließung vor. Die Nutzung von Shared- Service-Centern und von globalen Centers of Excellence soll ausgebaut werden, um Aktivitäten an Schlüsselstandorten zu bündeln und bestimmte Organisationsstrukturen zu optimieren und zu vereinfachen; die Rolle der globalen und regionalen Marketingteams soll neu ausgerichtet und gleichzeitig sollen für bestimmte Marketingfunktionen neue globale Centers of Excellence geschaffen werden. Vertriebskanäle sollen optimiert werden, um mit Kunden besser zu interagieren, was einen stärkeren Einsatz digitaler Kanäle miteinschließt. Die Initiativen beinhalten Personalabbaumaßnahmen, die sozialverträglich mit Respekt für die betroffenen Mitarbeiter und im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Arbeitsrecht durchgeführt werden.

Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von ca. $75 Mio. (bzw. ca. $0,22-0,23 CER je Aktie nach Steuern) sind für das vierte Quartal 2016 eingeplant, einschließlich ca. $35 Mio. für nicht zahlungswirksame Posten. Für 2017 sind Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von etwa $10 Mio. (oder etwa $0,03 CER je Aktie nach Steuern) vorgesehen. Entsprechend der Richtlinien von QIAGEN werden diese Restrukturierungskosten nicht aus dem bereinigten Ergebnis ausgeschlossen.

Für das Gesamtjahr 2017 gibt QIAGEN einen ersten Ausblick auf das Nettoumsatzwachstum von ca. 6-7% CER, wobei ein beschleunigtes organisches Wachstum erwartet wird, und auf den bereinigten, verwässerten Gewinn von ca. $1,25-1,27 CER je Aktie. Dieser basiert auf einer operativen und finanziellen Hebelwirkung, die sich aus erwarteten positiven Effekten aus Aktienrückkaufprogrammen über $300 Mio. und aus Restrukturierungsmaßnahmen in 2016 ergibt, nicht jedoch die für 2017 erwarteten Restrukturierungskosten von ca. $0,03 je Aktie beinhaltet.

