Halle (ots) - Die Beschäftigung steigt wie die Zahl der offenen Stellen, die Arbeitslosigkeit sinkt auf ein Allzeittief seit 1991. Und das, obwohl im Oktober 70 000 Flüchtlinge mehr arbeitslos gemeldet waren als noch vor einem Jahr. Zugleich haben aber bereits mehr als 110 000 Migranten eine sozialversicherungspflichtige Stelle gefunden. Sicher wird die Zahl der Flüchtlinge ohne Job zunehmen.Immerhin befinden sich 230 000 arbeitswillige Menschen noch in Integrations- und Qualifizierungskursen, nach deren Ende gewiss nicht alle einen Job finden werden. Aber: "Die" nehmen uns keine Arbeitsplätze weg. Und nein, "die" wollen nicht von Sozialhilfe leben, sondern ein Leben und Arbeit in Deutschland. Wer's nicht glaubt, besehe die Fakten.



