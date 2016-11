Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) -



Das dreiwöchige Programm dauert vom 25. Juni bis 15. Juli 2017 und findet in Valencia im Kunstpalast Palau de les Arts Reina Sofia statt.



Das Boston Conservatory at Berklee und der Berklee-Campus in Valencia (Spanien) starten das Programm "Boston Conservatory Opera Intensive" in Valencia (https://www.google.com/url?q=https://www.goog le.com/url?q%3Dhttps://valencia.berklee.edu/academic-programs/summer- programs/boston-conservatory-opera-intensive-at-valencia/%26amp;sa%3D D%26amp;ust%3D1477999314524000%26amp;usg%3DAFQjCNGnc6aJIG_KG9ikvHkuMu WgU_33XQ&sa=D&ust=1477999314558000&usg=AFQjCNFyqvYdDWUdvmg4vjCm3CifqX HlqQ). Dabei handelt es sich um ein umfassendes, dreiwöchiges Programm, das vom 25. Juni bis zum 15. Juli 2017 dauert. Dies ist das erste gemeinschaftliche Programm, das vom Campus in Valencia und dem Boston Conservatory at Berklee seit dem Zusammenschluss von Berklee und dem Konservatorium im Juni 2016 veranstaltet wird.



"Dieses Sommerprogramm ist für Studenten gedacht, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Opernkarriere zu verfolgen und auf der Suche nach Möglichkeiten eines Zugangs zur nächsten Ausbildungsstufe sind", sagte Richard Ortner, Präsident des Bostoner Berklee-Konservatoriums. "Begabte junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt werden ihre technischen Kenntnisse um einzigartige Fähigkeiten erweitern, wertvolle Performance-Erfahrungen in einer Vielzahl von Umgebungen sammeln sowie ihr Verständnis dafür erweitern können, was benötigt wird, um eine Karriere in der Oper aufbauen und mit Branchenprofis Kontakte pflegen zu können."



Das Programm unterliegt einem robusten Lektionszeitplan und bietet solide musikalische und dramatische Coachings, Kurse und Proben, mit öffentlichen Konzerten und Aufführungen von Opernauszügen als Höhepunkten. "Spezielle Kurse bieten Einblicke in den Umgang sowohl mit geschäftlichen als auch mit zwischenmenschlichen Aspekten einer nachhaltigen Karriere und entsprechende Strategien", sagte Johnathon Pape, Direktor der Opernstudien am Bostoner Berklee-Konservatorium." Gastdozenten wie etwa die berühmte chilenische Sopransängerin Cristina Gallardo-Domâs, unter vielen anderen, werden Master-Kurse und -Seminare über relevante Informationen wie Vorsprechen und Arbeiten in Europa halten."



Eines der einzigartigen Merkmale des Kurses "Boston Conservatory Opera Intensive" in Valencia ist, dass den Teilnehmern die Möglichkeit geboten wird, auf die hochmodernen Tonstudios von Berklee zuzugreifen. Die Studenten werden einige ausgewählte Stücke zur Verwendung in Graduiertenschulen oder Programmen für junge Künstler aufnehmen können. Die ausgewählten Stücke werden von den für den Kurs verantwortlichen Fakultätsmitgliedern betreut und begleitet und von Toningenieuren von Berklee aufgenommen. Jeder Teilnehmer wird den Kurs mit einer professionellen Aufnahme seiner ausgewählten Stücke abschließen.



Das Berklee-Konservatorium in Valencia ist an den Kunstpalast "Palau de les Arts Reina Sofia" angeschlossen, der ein inspirierendes Umfeld mit hervorragenden Einrichtungen bietet und Austragungsort von Weltklasse-Kulturveranstaltungen ist. Viele Koryphäen aus der Opernszene - wie beispielsweise Zubin Mehta, Lorin Maazel und insbesondere Plácido Domingo - stehen in Verbindung mit dem Palau.



"Das Boston Conservatory Opera Intensive in Valencia bietet ein spannendes und unterstützendes Umfeld, das Studenten weiterbildet und begeistert und ihnen dabei hilft, erfolgreich zu werden", sagte María Martínez Iturriaga, Geschäftsführerin von Berklee Valencia. "Valencia stellt - Dank seines reichen kulturellen Erbes sowie der schönen Landschaft - eine perfekte Kulisse für einen Kurs dieses Kalibers dar."



Das Boston Conservatory at Berklee (https://www.google.com/url?q=h ttps://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DIuY WbxNXfZA%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1478000841936000%26amp;usg%3DAFQjCN FaiC6Ce4iNtCMnIfyLxkO_3SDfXg&sa=D&ust=1478000841955000&usg=AFQjCNHkrf OF_3Wlp5x1ESMKWThh4akhZw) ist angesehen wegen seines Angebots von einem der besten Opernprogramme der USA. Dank einer fürsorglichen Gemeinschaft an Lehrern und Kollegen sowie einem zukunftsorientierten Curriculum, das sich kontinuierlich weiterentwickelt, sind die dort angebotenen Stimm- und Opernprogramme darauf ausgerichtet, den Schülern dabei zu helfen, zu professionellen Sängern und vollwertigen Künstlern für die Bühne des 21. Jahrhunderts heranzuwachsen.



Über das Boston Conservatory at Berklee



Das Boston Conservatory at Berklee bietet eine fortschrittliche Lernumgebung, in der Studenten zur Entfaltung ihres Potenzials als Künstler herausgefordert und dazu inspiriert werden, ihre Träume zu verfolgen. Das Konservatorium ist seit langem für seine Fachausbildung in den Bereichen Tanz, Musik und Theater anerkannt. Der kürzlich stattgefundene Zusammenschluss mit Berklee kombiniert nun diese rigorose, fokussierte Ausbildung mit einem einzigartigen Zugang zu einer breiten Palette an akademischen und kreativen Möglichkeiten. Diese außergewöhnliche Einrichtung befindet sich im historischen kulturellen Bildungszentrum in Boston und repräsentiert die Zukunft der Ausbildung im Bereich der bildenden Künste. Erfahren Sie mehr auf bostonconservatory.berklee.edu (https://www.google.com/u rl?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.bostonconservatory.ber klee.edu%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1478000841940000%26amp;usg%3DAFQjCN Eqv3Slj4tklDXyiVtValc8QGTPFw&sa=D&ust=1478000841955000&usg=AFQjCNE4Sq GMC42Kndlfk4Zm3f9moHRLIg).



Über die Berklee Musikakademie in Valencia



Der Berklee (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/u rl?q%3Dhttp://valencia.berklee.edu/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D14780008 41941000%26amp;usg%3DAFQjCNHOOSomwveAjrDJuchM34R8BP4liQ&sa=D&ust=1478 000841955000&usg=AFQjCNHxYlz-2LDyn3dZUqRjbemWTdPV6g) -Campus in (ht tps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://vale ncia.berklee.edu/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1478000841941000%26amp;usg %3DAFQjCNHOOSomwveAjrDJuchM34R8BP4liQ&sa=D&ust=1478000841955000&usg=A FQjCNHxYlz-2LDyn3dZUqRjbemWTdPV6g) Valencia (https://www.google.com/u rl?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://valencia.berklee.edu/%26am p;sa%3DD%26amp;ust%3D1478000841942000%26amp;usg%3DAFQjCNGKFWug61sTz_N Y_q1wXbQiknz_bA&sa=D&ust=1478000841955000&usg=AFQjCNFRcX7RArQ4FG3qpH6 Vefb_CYMtfA) ist der erste internationale Campus des renommierten Berklee College of Music außerhalb von Boston. Der herrliche, 3.600 qm große Campus, der sich in der ikonischen Stadt der Künste und Wissenschaften Valencia in Spanien befindet, wurde speziell für die musikalische Ausbildung entworfen und ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet.



Der Berklee-Campus in Valencia zielt darauf ab, ein Zentrum für den Beginn von Karrieren musikalisch begabter internationaler Studenten auf der ganzen Welt zu werden. Mit einem individuellen Lehrplan sowie einem internationalen Karrierezentrum, das Studierenden bei der Weiterentwicklung vom Musikstudenten zum professionellen Musiker unterstützend beisteht, präsentierte der Campus des Berklee College of Music seine ersten Master-Studiengänge im Bereich der zeitgenössischen Musik (Scoring für Film, Fernsehen und Video-Spiele, zeitgenössische Performance [Schwerpunkt Produktion] sowie weltweites Entertainment und Musikgeschäft) im September 2012. Im September 2013 folgte ein viertes neues Graduiertenprogramm: Musikproduktion, Technologie und Innovation.



Darüber hinaus bietet der Campus Berklee in Valencia ein Auslandsstudium-Programm für Berklee-Studenten aus Boston, im Rahmen dessen sie ein Sommersemester in Valencia studieren und an Sommer- und Spezialprogrammen teilnehmen können. Dies soll Musikern auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, sich als Darsteller, Praktizierende und Führungspersonen der weltweiten Musik-Community anzuschließen.



Weitere Informationen finden Sie auf valencia.berklee.edu (https:/ /www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://valencia. berklee.edu/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1478000841945000%26amp;usg%3DAF QjCNHh-7xxKjNOVOFy0SZrXzF2579PQw&sa=D&ust=1478000841956000&usg=AFQjCN ElB2G-dZrAVM40A7dy9PdNdeed2w)



