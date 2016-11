Borussia Dortmund hat am vierten Spieltag der Gruppenphase der Champions League mit 1:0 gegen Sporting Lissabon gewonnen und sich damit vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Adrian Ramos brachte die Dortmunder in der 12. Minute in Führung.

Danach kamen die Gastgeber zu mehreren guten Chancen, ein weiterer Treffer gelang ihnen jedoch nicht. Sporting zeigte sich unterdessen bemüht, wirkte aber zunehmend kraftlos. Unterdessen gewann Bayer 04 Leverkusen mit 1:0 gegen Tottenham Hotspur.