Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) hat heute mitgeteilt, dass das Unternehmen drei CSR-Programme umsetzen wird, die sich auf Lösungen im Bereich Gesundheitsprobleme bei Müttern und Kindern in Afrika und Asien konzentrieren. Diese Programme werden umgesetzt, um mittel- und langfristig wichtige Problempunkte bei der Gesundheit von Müttern und Kindern anzugehen. Die Zusammenarbeit erfolgt mit gemeinnützigen Organisationen, die über langjährige Erfahrung in diesem Bereich verfügen: World Vision Japan, Save the Children Japan und Plan International Japan.

Seit Beginn des Steuerjahres 2016 hat sich Takeda auf die Gesundheitsprävention in Entwicklungs- und Schwellenländern als Priorität seiner CSR-Aktivitäten konzentriert. Die Inhalte dieser Programme entsprechen den Prioritätenthemen und tragen auch zur Erreichung von "Ziel 3: Sicherstellung einer gesunden Lebensführung und Förderung des Wohlbefindens für alle Altersgruppen" der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals (SDGs))* bei, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 verabschiedet wurden.

Als Pharmaunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität verschrieben hat, setzt sich Takeda für eine bessere Gesundheit der Menschen weltweit mithilfe von medizinischer Innovation ein. Gleichzeitig leistet das Unternehmen weiterhin einen Beitrag zur Gesellschaft, indem es Patienten, die mehr als nur die Bereitstellung pharmazeutischer Produkte benötigen, und deren Familien unterstützt.

Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals (SDGs)): Internationale Ziele für die nachhaltige Entwicklung, die im September 2015 von den Vereinten Nationen in der "Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung" verabschiedet wurden. Die SDGs bestehen aus 17 Zielen und 169 Zielvorgaben. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Überblick der Programme nach Partner 1. World Vision Japan: Schulung von Gesundheitshelfern für die Gesundheit von Mutter und Kind Übersicht In Südasien, das im Vergleich zu anderen Regionen eine hohe Kindersterblichkeit aufweist, wird dieses Programm 1.400 Gesundheitshelfer dabei unterstützen, vorbeugbare Todesfälle bei Müttern und Kindern zu reduzieren, indem innerhalb von fünf Jahren Gesundheitswissen an rund 500.000 Menschen vermittelt und dort Gesundheitsdienste erbracht werden. Regionen Indien, Bangladesch, Nepal und Afghanistan Zeitraum 5 Jahre Budget Etwa 500 Millionen Japanischer Yen 2. Save the Children Japan: Gesundheit von Müttern und Neugeborenen bei ethnischen Minderheiten Übersicht Dieses Programm zielt darauf ab, den Zugang und die Qualität der Gesundheitsversorgung für Minderheitenvölker in Asien zu verbessern. Das Programm wird in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Gesundheitsbehörden fünf Jahre lang den 150.000 Anwohnern vor Ort, zu denen 40.000 Frauen und Kinder ethnischer Minderheiten zählen, sowie den medizinischen Fachkräften Gesundheitsaufklärung, Schulungen und Dienste anbieten. Regionen Myanmar, Vietnam und Laos Zeitraum 5 Jahre Budget Etwa 250 Millionen Japanischer Yen 3. Plan International Japan: Digitale Geburtenregistrierung Übersicht Takeda unterstützt die Bemühungen, in ländlichen Gebieten in Kenia, die eine geringe Registrierungsrate aufweisen, digitale Geburtenregistrierungen einzuführen. Das Programm wird dabei helfen, die grundlegenden Menschenrechte der Kinder zu schützen und zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung beitragen, indem ein System bereitgestellt wird, das ihnen die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten, wie Impfungen, ermöglicht. Region Kenia Zeitraum 3 Jahre Budget Etwa 100 Millionen Japanischer Yen

Über World Vision

Durch unsere christlichen Werte inspiriert, arbeiten wir mit den am stärksten gefährdeten Menschen, insbesondere Kinder, zusammen. World Vision Japan ist eines der Unterstützungsbüros von World Vision, das in circa 100 Ländern tätig und bei UN ECOSOC registriert ist.

Über Save the Children Japan

Save the Children ist eine unabhängige internationale Organisation und ein Pionier mit einhundert Jahren Historie im Bereich Kinderrechte. Heute ist Save the Children in rund 120 Ländern tätig und arbeitet in 29 Ländern in Partnerschaft mit unabhängigen Mitgliedsorganisationen, darunter Japan, um für Kinder bleibende Ergebnisse zu liefern. Save the Children Japan wurde 1986 gegründet.

Über Plan International Japan

Plan International ist eine unabhängige humanitäre Organisation für Kinderrechte, die sich einem Leben frei von Armut, Gewalt und Ungerechtigkeit für Kinder verschrieben hat. Plan konzentriert sich insbesondere auf Mädchen und Frauen, die oft übersehen werden. Wenn Katastrophen oder Konflikte das Leben und Wohlergehen von Kinder bedrohen, reagiert Plan schnell. Zusammen verwandeln wir Leben.

Über CRS-Aktivitäten von Takeda

Die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) liegt bei Takeda darin, dass der Patient im Mittelpunkt steht, sowie in der Herstellung herausragender Produkte durch dieses Pharmaunternehmen. Das Unternehmen ist ferner bestrebt, seine Geschäftsprozesse vernünftig zu gestalten und zu verbessern und sich mit seinen Aktivitäten als guter "Corporate Citizen" an der Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft zu beteiligen. So wird ein Modell für Wertschöpfung und -erhaltung durch CSR realisiert. Takeda kann auf diese Weise mehr Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen, seinen guten Ruf verbessern und zur Weiterentwicklung der Pharmabranche beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.takeda.com/csr/policy/.

